量子计算颠覆全球数据安全 警凝聚跨界智慧 建构「量子准备型智慧警政」

量子计算的快速演进正颠覆全球数据安全。香港警队「智慧警政顾问小组」第六次会议由刑事及保安处处长陈东主持，延续AI安全与治理的研讨，正式将视野延伸至量子科技领域，深度聚焦其对加密体系、数码证据及通讯安全的深远影响。

陈东致辞时强调，量子科技已步出实验室，与政府、金融及市民数码生活息息相关。国家「十五五」规划亦明确将量子通讯、计算及测量列为战略部署与经济增长点，并要求走向产业化。目前特区政府已推出前沿科技研究支援计划，金管局更提出建立「量子准备度指数」协助银行业进行评估，足见量子准备已成维护网络韧性的关键议题。

与会专家与警队代表就量子风险辨识及科技机遇进行互动交流。

陈东强调，量子科技对警政带来挑战与机遇并存。强大量子电脑虽会冲击现行加密、威胁敏感资料与网罪侦查；但量子通讯及高效计算，亦能为安全通讯与智慧警政开创崭新工具。

中移香港首席架构师韦海分享了本地实践。他指量子通讯基于不可克隆、测量坍缩等特性，能保障高敏感资料传输。未来后量子密码（PQC）与量子密钥分发（QKD）可互补发展，为数码城市构筑安全基础。 香港正稳步推进量子通讯。本地团队已成功在光纤中实现长距离密钥传输；现计划建设连接主要地区与数据中心的光纤量子网络，开展总距离逾百公里的延伸测试。

在警务应用上，韦海建议重大活动时利用量子加密保护无人机控制链路，防范无线干扰与劫持风险；或在总部与各单位间建立加密专线，保障跨部门敏感资料流转。这将全面提升警队在低空安全、关键设施防护及数据处理的保障能力。

01 Quantum Incorporated高级顾问暨抗量子密码技术专家季瑞华先生则从国际网络安全趋势剖析量子威胁。他指出，现行网络通讯、金融交易与资料保护深依赖公钥加密，而2030至2035年是向抗量子技术迁移的全球关键节点。2030年后新系统将停用传统演算法，2035年主要国家与关键基础设施更将完成全面改制，不跟随将面临巨大系统性营运风险。

他提醒须关注两大风险：「先截取、后解密」即预先窃取资料待日后破解；「先信任、后伪造」即利用未来被攻破的技术伪造身份文件。由于密码迁移涉及系统及兼容性等复杂工程，无法一蹴而就，公共安全部门必须及早建立风险导向的路线图。

他建议机构尽快建立「密码材料清单」盘点资产，识别关键系统并按敏感度及保存年期订立迁移次序，同时借由后量子密码试验强化密码敏捷性。

与会专家一致认为，量子科技对数码安全、金融系统及公共安全影响深远。警队应以前瞻视野审视量子风险，将量子准备正式纳入智慧警政与网络安全的长远规划中。他们建议从三方面推进：一是加强能力培训，提高人员对量子计算潜在影响的风险意识；二是参考国际与金融经验，盘点加密依赖的情况并制订后量子迁移路线图；三是深化警、校、企三方协作，结合本地科研成果探索实务应用。

陈东总结指，AI与量子科技均是引领未来警政的前沿技术。警队将凝聚跨界智慧，平衡科技创新与安全治理，及早部署「量子准备型警政」，以提升香港在网络与公共安全领域的防御韧性。