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伦敦金骗局｜警再拘1男累计10人落网 涉嫌串谋诈骗

突发
更新时间：17:42 2026-07-16 HKT
发布时间：17:42 2026-07-16 HKT

 

警方瓦解一个以观塘1,500呎商厦办公室作幌子的虚假伦敦金投资集团，拘捕9名男女，调查显示集团针对曾投资伦敦金失利的苦主落手，再实施「二次伤害」骗取金钱。警方经进一步调查，昨日（15日）于打鼓岭区再拘捕一名26岁本地男子，涉嫌「串谋诈骗」。

早前被捕的一名26岁本地男子已被暂控一项「串谋诈骗」罪及一项「洗黑钱」罪，案件已于今日（16日）上午在观塘裁判法院提堂。其余所有被捕人已获准保释候查，须于八月下旬向警方报到。

相关新闻 : 专呃伦敦金失利苦主作「二次伤害」 警冚观塘假投资公司拘9男女 单一最高损失金额达370万

警方指，诈骗集团首先以电话形式接触受害人，声称受害人多年前在其他投资公司仍有闲置的伦敦金，而因近年金价上升，其户口已累积可观的盈利。初时，骗徒声称受害人只需缴付有限的资金及签署第三方授权书便可在短期内取回利润。当受害人不虞有诈缴交骗款后，诈骗集团便会以不同的借口拖延，包括清缴存仓费、追加保证金、缴付税项等，加上大量投资术语，继而不断向受害人索取更多金钱。

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