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医美中心呃保险｜消息：被捕69岁医生曾卷年初新型碰瓷党案 案发后改名

突发
更新时间：16:52 2026-07-16 HKT
发布时间：16:52 2026-07-16 HKT

一间医学美容中心安排顾客进行电波拉皮等美容疗程，其后向保险公司声称进行去疣及引流脓疮等治疗，并提供虚假医疗证明书，骗取有关赔偿。警方拘捕14名男女，其中两人为注册医生。据了解，其中一名被捕的69岁姓谢医生，怀疑与今年初的「新型碰瓷党」案有关，早前被商业罪案调查科拘捕后更改中英文名字，仅保留原有姓氏。

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多名苦主现身传媒举报，令撞车碰瓷党曝光。《东张西望》截图
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翻查资料，警方今年2月召开记者会，指有司机在交通事故发生一段时间后，疑被人无理索取高额偿，并指多宗同类案件均涉及同一间律师行和同一名姓谢的医生，质疑是「集团式」敲诈。警方经调查后拘捕4名男女，包括一对本地索偿人夫妇及两名医生。

警方在后续的记者会上透露，有涉案人在轻微交通事故下夸大伤势，获取多张医生证明书以证明受伤及获取长期病假，惟他在本地诊所求医及拿取医生纸的日子，并非身处香港，怀疑被捕人涉嫌串通个别医生造假，借以索取巨额赔偿。

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至今年6月，警方至今已累积达500宗怀疑个案，涉及金额达1.35亿港元，单一最大申索金额为800万元，同时进行第三轮拘捕行动，再拘捕多11名涉案人士，令累计被捕人数增至36人。

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