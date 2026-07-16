医美中心呃保险｜保险业警示滥用「打疣」等医保索偿 恐推高保费「全民埋单」
发布时间：16:19 2026-07-16 HKT
警方日前展开代号「金峰」的执法行动，捣破一个利用美容中心及虚假医疗证明书诈骗逾200万元医疗保险的犯罪集团，拘捕包括医生、保险代理及顾客在内共14人。香港保险业联会行政总监刘佩玲在记者会上发言，表示欢迎执法，但指出虽然纯粹基于医学需要的「打疣」治疗目前符合保险索偿规矩，但市民若贪图小便宜索偿，长远将导致全港保费面临大幅飙升的危机。
警方在记者会上提到，犯罪集团的保险从业员，安排顾客到指定医美中心接受疗程，其后涉嫌向保险公司提交虚假的医疗证明书，讹称有关人士接受符合保单范围的治疗，例如去疣、引流脓疮、倒甲等，以骗取医疗保险赔偿。然而调查发现，有关人士实际上接受的，为并不属保障范围的美容疗程，例如打荷尔蒙斑、去雀斑、电波拉皮等等。
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刘佩玲表示，保险业对任何保险诈骗活动均「零容忍」，欢迎警方执法。她又提到，「疣」属于过滤性病毒，若投保人因实际医疗需要接受去疣手术，医疗保险理所当然会赔偿。然而，近年有大量个案涉及假借「打疣」等疗程之名，实则进行非保障范围内的美容程序，实在不容忽视。
打疣索偿率世界罕见 4年医疗开支暴升六成
刘佩玲引述理工大学专业及持续教育学院最新发布的调查数据，在香港最常见的十种外科手术中，「打疣」高居第二及第三位，占前十位个案宗数近三成（涉及两万多宗），此一比例在世界各地极为罕见。刘佩玲质疑，这反映出不少个案背后恐涉及以美容为实、索偿为名的诈骗案件。
数据同时显示，香港医疗开支在疫情后急速膨胀。由2019年至2023年的短短四年间，本港医疗开支整体飙升了六成，相当于每年平均增幅达15%。刘佩玲警告，若此趋势未能改善，预计5年后医疗开支将再增一半，10年后甚至可能翻倍。
保费上调恐现恶性循环 业界吁切勿以身试法
刘佩玲指出，保险公司作为风险池的管理人，若医疗开支增长过于剧烈，在无计可施之下只能被迫调高保费。一旦保费持续攀升，全港400多万名已购买医保的市民，将被迫承担高昂的保费压力。这甚至可能导致部分市民在退休、最需要保障时，因无法负担保费而被迫退保，重新重返公营医疗系统。
刘佩玲最后呼吁，市民切勿抱著「有买保险去claim（索偿）天经地义」的心态。她直言，如果市民的确有医疗需要，保险公司义不容辞；然而市民如果听信中介、医护人员或美容服务供应商的诱惑，贪小便宜滥用医疗保险，此举不仅涉及违法行为，更会积沙成塔，最终令全港市民共同承受保费加价的恶果。