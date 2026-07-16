医美中心呃保险｜保险业警示滥用「打疣」等医保索偿 恐推高保费「全民埋单」

警方日前展开代号「金峰」的执法行动，捣破一个利用美容中心及虚假医疗证明书诈骗逾200万元医疗保险的犯罪集团，拘捕包括医生、保险代理及顾客在内共14人。香港保险业联会行政总监刘佩玲在记者会上发言，表示欢迎执法，但指出虽然纯粹基于医学需要的「打疣」治疗目前符合保险索偿规矩，但市民若贪图小便宜索偿，长远将导致全港保费面临大幅飙升的危机。

警方在记者会上提到，犯罪集团的保险从业员，安排顾客到指定医美中心接受疗程，其后涉嫌向保险公司提交虚假的医疗证明书，讹称有关人士接受符合保单范围的治疗，例如去疣、引流脓疮、倒甲等，以骗取医疗保险赔偿。然而调查发现，有关人士实际上接受的，为并不属保障范围的美容疗程，例如打荷尔蒙斑、去雀斑、电波拉皮等等。

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左起：商业罪案调查科讹骗调查组高级督察刘兆宝及香港保险业联会行政总监刘佩玲。

刘佩玲表示，保险业对任何保险诈骗活动均「零容忍」，欢迎警方执法。她又提到，「疣」属于过滤性病毒，若投保人因实际医疗需要接受去疣手术，医疗保险理所当然会赔偿。然而，近年有大量个案涉及假借「打疣」等疗程之名，实则进行非保障范围内的美容程序，实在不容忽视。

打疣索偿率世界罕见 4年医疗开支暴升六成

刘佩玲引述理工大学专业及持续教育学院最新发布的调查数据，在香港最常见的十种外科手术中，「打疣」高居第二及第三位，占前十位个案宗数近三成（涉及两万多宗），此一比例在世界各地极为罕见。刘佩玲质疑，这反映出不少个案背后恐涉及以美容为实、索偿为名的诈骗案件。

数据同时显示，香港医疗开支在疫情后急速膨胀。由2019年至2023年的短短四年间，本港医疗开支整体飙升了六成，相当于每年平均增幅达15%。刘佩玲警告，若此趋势未能改善，预计5年后医疗开支将再增一半，10年后甚至可能翻倍。

警方展示涉案证物。杨伟亨摄

保费上调恐现恶性循环 业界吁切勿以身试法

刘佩玲指出，保险公司作为风险池的管理人，若医疗开支增长过于剧烈，在无计可施之下只能被迫调高保费。一旦保费持续攀升，全港400多万名已购买医保的市民，将被迫承担高昂的保费压力。这甚至可能导致部分市民在退休、最需要保障时，因无法负担保费而被迫退保，重新重返公营医疗系统。

刘佩玲最后呼吁，市民切勿抱著「有买保险去claim（索偿）天经地义」的心态。她直言，如果市民的确有医疗需要，保险公司义不容辞；然而市民如果听信中介、医护人员或美容服务供应商的诱惑，贪小便宜滥用医疗保险，此举不仅涉及违法行为，更会积沙成塔，最终令全港市民共同承受保费加价的恶果。

犯罪集团犯案流程。