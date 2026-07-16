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新西兰南岛港人遇车祸罹难 入境处：已按家属意愿提供协助

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更新时间：16:12 2026-07-16 HKT
发布时间：16:12 2026-07-16 HKT

新西兰南岛皇后镇附近的卡德罗纳皇冠山路（Crown Range Road），于昨日（15日）上午发生严重车祸，一名香港人在意外中不幸遇难。香港入境事务处证实接获求助，已按当事人家属意愿提供适切意见及可行的协助。

相关新闻：新西兰南岛附近发生严重车祸 1名港人不幸罹难

入境处接获求助。资料图片
入境处接获求助。资料图片

入境处回复《星岛头条》表示，该署在接获相关求助后，已即时透过外交部驻香港特别行政区特派员公署（公署）及中国驻克赖斯特彻奇总领事馆（总领馆）了解情况，并已按当事人家属意愿提供适切意见及可行的协助。该处会继续与公署、总领馆及当事人家属保持紧密联系，积极跟进事件及按当事人家属的意愿提供可行的协助。

处方又呼吁身在外地的香港居民，如需协助，可致电入境处「协助在外香港居民小组」的24小时求助热线，电话：(852)1868；透过「入境处流动应用程式」以网络数据致电「1868」热线或使用1868聊天机械人；发送讯息至1868 WhatsApp求助热线或1868微信求助热线；或提交网上求助表格求助。

中国驻新西兰克赖斯特彻奇（基督城）总领馆证实车祸中一名香港人罹难，并指总领馆对此不幸事件表示深感痛惜，事发后已于第一时间启动应急机制，向遇难者家属表示深切慰问，并将竭诚为家属前赴当地处理善后事宜提供领事协助。

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