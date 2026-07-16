藉医美中心「挂羊头卖狗肉」疗程 呃逾211万元保险 警拘14人包括医生职员

警方商业罪案调查科昨日（7月15日）展开代号「金峰」的执法行动，捣破一个利用医美中心及虚假医疗证明书诈骗保险的犯罪集团，拘捕3男11女（19至69岁），涉嫌「串谋诈骗」。涉及保险索偿总额超过211万港元。

其中一被捕医生同涉「新型碰瓷党」案

商业罪案调查科讹骗调查组高级督察刘兆宝交代案情，指被捕人士包括2名美容中心职员、2名注册医生、3名保险代理及7名保险索偿人。他们涉嫌于2025年10月至11月期间串谋诈骗保险公司，涉及九宗虚假医疗保险索偿，涉款约11.4万港元，每宗涉及数千至2万多元不等。警方提到，其中一名被捕医生更涉及早前一宗「新型碰瓷党」案件有关，但两宗案件之间是否有关联仍待调查。

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有当事人不在港成破案关键

警方调查显示，犯罪集团的保险从业员，安排顾客到指定医美中心接受疗程，其后涉嫌向保险公司提交虚假的医疗证明书，讹称有关人士接受符合保单范围的治疗，例如去疣、引流脓疮、倒甲等，以骗取医疗保险赔偿。

然而调查发现，有关人士实际上接受的，为并不属保障范围的美容疗程，例如打荷尔蒙斑、去雀斑、电波拉皮等等。警方亦发现，部分医疗证明上所列求诊日期，医生或索偿人根本不在香港，反映医疗纪录真确性存疑。

此外，警方主动向多间保险公司索取相关文件作进一步调查，发现涉案美容中心于2025年6月至2026年4月营运期间，曾向多间保险公司提交约200宗保险索偿申请，涉及赔偿金额超过200万港元。警方现正积极分析及审视相关文件，以确定是否涉及更多可疑保险索偿个案。

左起：商业罪案调查科讹骗调查组高级督察刘兆宝及香港保险业联会行政总监刘佩玲。

行动中，人员搜查涉案美容中心及各被捕人士住所，检获多部手提电话、电脑及相关文件作进一步法证检验。所有被捕人士正被扣查，警方仍在追查案件，不排除更多人被捕。

警方提醒市民，任何人士如提交虚假资料、虚假医疗证明或隐瞒事实，以骗取保险赔偿，均可能触犯「串谋诈骗」或其他相关罪行。一经定罪，最高可判监禁14年。警方亦呼吁医护人员、保险中介及市民切勿参与任何保险诈骗活动，切勿因一时利益而以身试法。