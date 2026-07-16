藉医美中心「挂羊头卖狗肉」疗程 呃逾211万元保险 警拘14人包括医生职员
发布时间：15:01 2026-07-16 HKT
警方商业罪案调查科昨日（7月15日）展开代号「金峰」的执法行动，捣破一个利用医美中心及虚假医疗证明书诈骗保险的犯罪集团，拘捕3男11女（19至69岁），涉嫌「串谋诈骗」。涉及保险索偿总额超过211万港元。
其中一被捕医生同涉「新型碰瓷党」案
商业罪案调查科讹骗调查组高级督察刘兆宝交代案情，指被捕人士包括2名美容中心职员、2名注册医生、3名保险代理及7名保险索偿人。他们涉嫌于2025年10月至11月期间串谋诈骗保险公司，涉及九宗虚假医疗保险索偿，涉款约11.4万港元，每宗涉及数千至2万多元不等。警方提到，其中一名被捕医生更涉及早前一宗「新型碰瓷党」案件有关，但两宗案件之间是否有关联仍待调查。
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有当事人不在港成破案关键
警方调查显示，犯罪集团的保险从业员，安排顾客到指定医美中心接受疗程，其后涉嫌向保险公司提交虚假的医疗证明书，讹称有关人士接受符合保单范围的治疗，例如去疣、引流脓疮、倒甲等，以骗取医疗保险赔偿。
然而调查发现，有关人士实际上接受的，为并不属保障范围的美容疗程，例如打荷尔蒙斑、去雀斑、电波拉皮等等。警方亦发现，部分医疗证明上所列求诊日期，医生或索偿人根本不在香港，反映医疗纪录真确性存疑。
此外，警方主动向多间保险公司索取相关文件作进一步调查，发现涉案美容中心于2025年6月至2026年4月营运期间，曾向多间保险公司提交约200宗保险索偿申请，涉及赔偿金额超过200万港元。警方现正积极分析及审视相关文件，以确定是否涉及更多可疑保险索偿个案。
行动中，人员搜查涉案美容中心及各被捕人士住所，检获多部手提电话、电脑及相关文件作进一步法证检验。所有被捕人士正被扣查，警方仍在追查案件，不排除更多人被捕。
警方提醒市民，任何人士如提交虚假资料、虚假医疗证明或隐瞒事实，以骗取保险赔偿，均可能触犯「串谋诈骗」或其他相关罪行。一经定罪，最高可判监禁14年。警方亦呼吁医护人员、保险中介及市民切勿参与任何保险诈骗活动，切勿因一时利益而以身试法。