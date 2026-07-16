警秀茂坪捣非法收债集团 拘6人检油漆铁莲花 最细14岁

警方表示，秀茂坪警区反三合会行动组人员根据情报分析及深入调查后，于本周一和周二（13日至14日）进行代号「雷霆」（THUNDERBOLT）暨「禁械」（FORBIDARMS）行动，捣破一个非法收债集团。



本周一人员在秀茂坪邨展开埋伏行动，截查一名14岁本地少年，在他的身上检获一樽油漆及一个铁莲花，遂以涉嫌「管有任何物品意图摧毁或损坏财产」及「管有违禁武器」将他拘捕。人员经深入调查后锁定一个非法收债集团，相信该集团成员利用通讯软件招揽及指使他人进行非法收债活动。

人员于13日及14日分别在上水区及观塘区，以涉嫌「串谋刑事毁坏」拘捕1名本地男子及2名本地少年（介乎17至18岁），相信他们为集团骨干成员。另外，人员于14日分别于观塘区及上水区，以涉嫌「刑事毁坏」拘捕2名少年（介乎15至16岁），相信他们与另外两宗「刑事毁坏」案件有关。所有被捕人已获准保释候查，须于8月中旬向警方报到。