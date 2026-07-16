Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

警秀茂坪捣非法收债集团 拘6人检油漆铁莲花 最细14岁

突发
更新时间：14:29 2026-07-16 HKT
发布时间：14:29 2026-07-16 HKT

警方表示，秀茂坪警区反三合会行动组人员根据情报分析及深入调查后，于本周一和周二（13日至14日）进行代号「雷霆」（THUNDERBOLT）暨「禁械」（FORBIDARMS）行动，捣破一个非法收债集团。

本周一人员在秀茂坪邨展开埋伏行动，截查一名14岁本地少年，在他的身上检获一樽油漆及一个铁莲花，遂以涉嫌「管有任何物品意图摧毁或损坏财产」及「管有违禁武器」将他拘捕。人员经深入调查后锁定一个非法收债集团，相信该集团成员利用通讯软件招揽及指使他人进行非法收债活动。

人员于13日及14日分别在上水区及观塘区，以涉嫌「串谋刑事毁坏」拘捕1名本地男子及2名本地少年（介乎17至18岁），相信他们为集团骨干成员。另外，人员于14日分别于观塘区及上水区，以涉嫌「刑事毁坏」拘捕2名少年（介乎15至16岁），相信他们与另外两宗「刑事毁坏」案件有关。所有被捕人已获准保释候查，须于8月中旬向警方报到。

最Hit
星岛申诉王 | 还清楼按遭父母反对 原因：不想楼契摆屋企！
星岛申诉王 | 还清楼按遭父母反对 原因：不想楼契摆屋企！
申诉热话
7小时前
「豪门最强前新抱」谢玲玲为百亿长子庆生 林孝贤传恋TVB小花 前奶奶101岁面色红润精灵过人
「豪门最强前新抱」谢玲玲为百亿长子庆生 林孝贤传恋TVB小花 前奶奶101岁面色红润精灵过人
影视圈
5小时前
裁员潮下的反击！43岁女文员遭老板暗示「自己辞职」 霸气神回一句下场曝光 网民：搏炒先系最后赢家？｜Juicy叮
裁员潮下的反击！43岁女文员遭老板暗示「自己辞职」 霸气神回一句下场曝光 网民：搏炒先系最后赢家？｜Juicy叮
时事热话
4小时前
欢乐天地撤出九龙！MegaBox分店8月结业 临别推碰碰车买一送一 网民大叹：10蚊跑马仔劲好玩
欢乐天地撤出九龙！MegaBox分店8月结业 临别推碰碰车买一送一 网民大叹：10蚊跑马仔劲好玩
生活百科
19小时前
世界杯2026｜英格兰领先后连换守将 杜曹保守调动惹批评。
世界杯2026｜英格兰领先后连换守将 杜曹保守调动惹批评
足球世界
5小时前
周星驰靠《功夫女足》将赚逾10亿？  势如破竹5日破8亿票房  猫眼上调预测总收25亿
周星驰靠《功夫女足》将赚逾10亿？  势如破竹5日破8亿票房  猫眼上调预测总收25亿
影视圈
19小时前
瑞安航空爆窗男乘客半身被吸出机外 妻忆恐怖瞬间： 脸变形鼻嘴喷血
瑞安航空爆窗男乘客半身被吸出机外 妻忆恐怖瞬间： 脸变形鼻嘴喷血
即时国际
3小时前
周毅刚非礼罪成候惩。资料图片
高级警司周毅刚警总内三度非礼女下属罪成 官：发展「地下情」属一派胡言 明显为表达自己性兴奋
社会
3小时前
没收公屋户护照禁旅行？网民倡议限公屋户享受引千人舌战 「纳税人资助唔系俾你去玩」
没收公屋户护照禁旅行？网民倡议限公屋户享受引千人舌战 「纳税人资助唔系俾你去玩」
生活百科
2026-07-15 12:34 HKT
世界杯2026｜阿根廷末段7分钟内入两球反胜英格兰 决赛撼西班牙。路透社
02:24
世界杯2026｜阿根廷末段7分钟内入两球反胜英格兰 决赛撼西班牙
足球世界
9小时前