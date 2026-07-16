暴雨警告｜渠务署派遣90队紧急应变队伍 巡查清理240个水浸地点

天文台于今日（16日）早上7时40分发出红色暴雨警告信号，及后于早上9时25分及10时20分取消红色及黄色暴雨警告信号。暴雨期间，渠务署紧急事故控制中心启动，并派遣90队紧急应变队伍处理水浸报告，重复巡查及清理全港约240个因淤塞而容易水浸地点。

青山公路荃湾段出现水浸情况，渠务署派员完成处理。fb「下水水 Drainy」图片

渠务署在其facebook专页「下水水 Drainy」表示，根据天文台最新天气预测，该署进行水浸风险评估，并密切监察高水浸风险位置。署方透过已安装的内涝监测器，当感测到荃湾芙蓉山路路面出现积水时，已立即派遣紧急应变队伍协助清理。

渠务署紧急应变队伍于青山公路荃湾段完成处理水浸。fb「下水水 Drainy」图片

截至上午10时20分，渠务署共确认4宗水浸个案，分别位于青山公路-荃湾段近华懋荃湾广场 、青荃路近青衣港铁站、荃湾芙蓉山路及元朗屏山塘坊村。该署称，经紧急应变队伍的努力，已经完成清理其中3宗水浸个案，分别位于青山公路-荃湾段近华懋荃湾广场 、青荃路近青衣港铁站及荃湾芙蓉山路。署方正全力处理另外1宗位于元朗屏山塘坊村水浸个案。

渠务署紧急应变队伍完成处理青荃路近青衣港铁站的水浸个案。fb「下水水 Drainy」图片

渠务署续表示，在天气不稳定的情况下，该署会继续与天文台及路政署保持紧密联系及合作，保持戒备及快速派遣紧急应变队伍迅速处理及清除水浸。

渠务署紧急应变队伍于荃湾芙蓉山路完成处理水浸个案。fb「下水水 Drainy」图片

该署又呼吁，在恶劣天气情况下，暴雨可能会令河水突然暴涨，为保障生命安全，市民应远离河道及排水道。如果市民发现排水设施淤塞或水浸情况，可致电 24小时渠务热线 2300 1110 通报，署方会尽快派队伍处理。

渠务署紧急应变队伍于荃湾芙蓉山路完成处理水浸个案。fb「下水水 Drainy」图片