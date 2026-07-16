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世界杯2026｜英格兰阿根廷4强大战 奥海城约800球迷睇波 阿根廷球迷悉心打扮撑爱队

突发
更新时间：03:36 2026-07-16 HKT
发布时间：03:36 2026-07-16 HKT

世界杯2026四强赛事今日（16日）凌晨上演，英格兰对阿根廷的焦点大战吸引大批香港球迷挨夜观战。奥海城商场举行直播活动，现场约有800名球迷到场支持，气氛热烈。

记者凌晨到场观察，奥海城中庭已聚集大批球迷，现场人头涌涌，迫爆场地。其中支持阿根廷的球迷人数较多，不少球迷悉心打扮，除了穿上阿根廷国家队球衣外，更戴上阿根廷代表色的假发，为爱队打气，现场充满世界杯气氛。不少球迷带同国旗及应援物品到场，在赛事开始前已不时高呼口号。

支持英格兰的李同学及冼同学凌晨特意乘车前往奥海城「睇波」，他们表示，现场睇波气氛较好。李同学指自己已支持英格兰多年，并表示「支持Kane Sir」，预料哈利卡尼今场会取得3个入球。

同样支持英格兰的温先生亦专程由新界到奥海城观看赛事，他预料英格兰会以2:1胜出，并认为哈利卡尼会成为首先入球的球员。他表示自己亦支持比宁咸，认为现场气氛很好。

支持阿根廷的蔡先生，与弟弟及女友一同到场支持爱队。他表示自己支持美斯，预料美斯今场会取得两个入球。蔡先生指自己由上届世界杯开始支持阿根廷，认为今届球队主要依靠美斯带领，希望其他队友亦能作出更多贡献。

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