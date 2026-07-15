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海关联消防蓝田捣非法油站 检2.6万元汽油扣两车 司机操作员同被捕

突发
更新时间：23:35 2026-07-15 HKT
发布时间：23:35 2026-07-15 HKT

海关今日（15日）联同消防处人员于蓝田侦破一宗流动非法加油站案件，检获共约800公升怀疑未完税汽油，市值约2.6万元，应课税值约5000元，并拘捕2名本地男子及检取两部涉案车辆。
 
今日傍晚，海关联同消防处人员于蓝田进行反非法燃油行动期间，于平田街附近一条无名路破获一个流动非法加油站，检获约800公升怀疑未完税汽油及一批入油工具，并拘捕一名为该流动非法加油站的32岁男操作员及光顾该非法加油站的52岁男司机，一辆用作经营流动非法加油站的私家车及一辆前来光顾的私家车亦被扣查。

一辆用作经营流动非法加油站的私家车及一辆前来光顾的私家车亦被扣查。
一辆用作经营流动非法加油站的私家车及一辆前来光顾的私家车亦被扣查。
一辆私家车被用作经营流动非法加油站。
一辆私家车被用作经营流动非法加油站。
一辆私家车被用作经营流动非法加油站。
一辆私家车被用作经营流动非法加油站。

 
海关指近日收到投诉，怀疑九龙东一带有非法燃油活动，遂向该区加强巡查。海关有理由相信本港汽油价格持续高企，导致不法分子有更大诱因贩卖未完税汽油图利，非法加油站的营运模式亦变得碎片化及更接近市区，因而诱使到市民铤而走险去光顾。海关指涉案地点邻近多个屋邨及商场，这些非法加油站欠缺合规的防火设备及装置，如发生事故会对居民构成重大安全隐患。参与买卖非法燃油活动的人士贪图一己之利，罔顾他人安全，行为可耻。

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