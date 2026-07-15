警方暑假打击将军澳及西贡村屋爆窃 派员海陆空高姿态巡逻

东九龙总区人员7月12日起展开代号「卷声」的反爆窃行动，以预防将军澳及西贡区内的村屋爆窃，并透过提高市民的防罪意识、加强高姿态巡逻及跨部门协作，全方位防范及打击爆窃活动，保障市民财产安全。是次行动动员多个单位，包括警察机动部队、东九龙冲锋队、警察无人机队、警犬队、水警东分区，将军澳警区及西贡分区人员。

行动中，人员严密巡查区内爆窃黑点，深入搜查山林隐蔽位置及潜在的匪徒匿藏点。为堵截不法分子，警方亦于不同时段在主要干道设立路障，截查可疑车辆。在陆空配合方面，警察无人机队亦利用高空侦察技术，与地面人员紧密配合。水警东分区人员亦巡逻沿岸海面，以增强阻吓效果。

警方提醒市民平时需保持警惕，无论在家还是外出，务必确保住宅内外的保安设施运作正常。如非必要，避免将贵重财物或大量金钱放置于单位内。市民亦应加强住宅保安及防盗措施，妥善保管贵重财物，以免让匪徒有机可乘。如发现任何可疑人物，应立即报警求助。