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国安处搜两书店拘5人 消息：偷运煽动书籍来港出售 借文化推广荼毒社会

突发
更新时间：22:14 2026-07-15 HKT
发布时间：22:14 2026-07-15 HKT

国安处今日（15日）到旺角搜查两间书店，包括田园书屋及留下书舍，拘捕5名男女，并检取一批涉案的具煽动意图的书籍。警方调查显示，被捕人涉嫌于店铺内展示具有煽动意图的物品，以及出售具煽动意图的刊物，内容包括煽动他人引起对香港特区政府、司法机构及执法部门的憎恨。

相关新闻 : 警国安处搜田园书屋及留下书舍 检具煽动意图书籍 5男女涉煽动罪被捕

消息指，两间书店从境外偷运煽动性书籍来港出售，图假借文化推广之名煽仇煽暴荼毒社会，其中田园书屋曾被揭发在店内贩售各种美化黑暴、唱衰香港、抹黑国家等书籍，而留下书舍更由持鲜明反政府政治立场的前中大新闻与传播学院兼任讲师岑蕴华与另外4人合办，店中充斥着大量美化黑暴的书籍，其网上平台亦经常大肆宣传一些具反政府意识的书籍，以及由反中乱港政客撰写的书籍，例如邵家臻的《狱外之囚》、《字里囚间：明就明唔明就黎明》、《坐监情绪学》，以及刘慧卿的《留下》等。

早前「一拳书馆」及「猎人书店」的负责人先后因涉出售具煽动意图的刊物被拘捕，当中「猎人书店」其中一名负责人更因收取外国政治组织多笔汇款资助被以洗黑钱罪拘捕。据知，所谓「独立书店」假借「文化」之名行反中乱港之实，以「言论自由」、「文化多元」为幌子，透过贩卖煽动刊物，甚至举办以青少年及学生为对象的讲座及分享会，散布反中乱港思潮，煽动对特区政府、司法机构及执法部门的憎恨，以文化渗透方式向年轻一代灌输错误价值观的行径，具有隐蔽性和危害性。

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