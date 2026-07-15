海关颁发年度优秀企业伙伴大奖 陈子达出席颁奖致辞

香港海关今日（7月15日）在海关总部大楼举行2026年度优秀企业伙伴大奖颁奖典礼，向16位物流、知识产权和其他相关业界持份者颁发奖状，表扬业界对海关的配合及支持。海关自2022年起设立优秀企业伙伴大奖，今年是第5届，得奖者中有两位是连续5年榜上有名，10位属首次获奖，海关衷心感谢每一位优秀企业伙伴。

海关关长陈子达于典礼致辞时表示，香港海关坚守岗位，严厉执法，维护香港的法治与及国家整体利益。另一方面，海关推行各种便商利贸的措施，同时以世界海关组织亚太区副主席的身份，深化区域合作，致力确保香港作为国际贸易及物流枢纽的安全畅顺。与此同时，香港海关亦积极对接国家「十五五」规划，紧守「安全」和「发展」两大主轴，建设智慧海关，推动创新科技应用，务求平衡精准执法及便商利贸。

今年的得奖者来自不同范畴，包括法定机构、速递公司、物流公司、航运公司、货柜码头营运商、银行及商标代理，反映海关与不同企业均保持良好的合作关系。部门会继续坚守严把关、利商贸的使命，与业界紧密合作。

海关关长陈子达于颁奖典礼上致辞。