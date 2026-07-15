O记破旺角毒仓拘墨西哥男 揭「毒玫瑰」运入本港 花茎藏百万元霹雳可卡因

警方有组织罪案及三合会调查科（O记）根据情报分析及深入调查后，于昨日（7月14日）在旺角西洋菜南街打击毒品。其间，探员在一单位外截查一名37岁可疑墨西哥籍男子，在其身上发现一支藏有怀疑霹雳可卡因的饮管。探员随后搜查一个男子所掌管单位，内里发现大量已被人剪断花茎的玫瑰花，以及一批内藏怀疑霹雳可卡因的饮管。

行动中共检获约一公斤怀疑霹雳可卡因，分别藏于165支饮管内，总市值超过港币100万元。经调查后，相信贩毒集团将毒品收藏在玫瑰花花茎内，透过货运形式，从外地将毒品偷运入香港，其后于玫瑰花花茎内抽出毒品，供应本地毒品市场。

该名男子涉嫌「贩运危险药物」被捕，稍后会被暂控一项「贩运危险药物」罪，并于7月17日早上于西九龙裁判法庭提堂。警方重申，根据香港法例第134章《危险药物条例》，任何人如贩运危险药物，一经定罪，最高可判处罚款500万元及终身监禁。警方呼吁市民切勿以身试法。

行动中共检获约一公斤怀疑霹雳可卡因，分别藏于165支饮管内。