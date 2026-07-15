海关副关长率Customs YES青年走进新疆 探索棉花乳制品新能源三大产业

「香港海关青年发展计划」（Customs YES）的新疆「一带一路」探索之旅正式展开。活动由海关副关长（管理及策略发展） 黄蕙荃及Customs YES管理委员会成员，带领40名Customs YES会员走进新疆，透过体验式学习及交流活动，亲身了解国家发展蓝图，感受祖国西北地区发展活力。

探索之旅首先带领会员走进中国（新疆）自由贸易试验区重点发展三大产业，包括棉花、乳制品及新能源产业，近距离认识新疆如何将现代工业发展及传统资源优势结合，推动高质量发展。会员不但学到产业知识，更感受到新疆在国家高质量发展中的创新活力。

当中，Customs YES会员到访新疆棉科普研学教育实践基地，参观棉花种植基地，了解新疆棉花由种植、采摘、加工到产品出口过程，更亲手参与棉花手工艺制作工作坊，从体验中认识特色产业背后发展及创意。

会员亦到访新疆华电雪湖风电场，近距离观赏震撼感十足的巨型风力发电机，了解风力发电技术原理与实际应用，认识新疆新能源产业发展，感受绿色能源为地区发展注入之新动力。

会员同时也到访伊犁伊牧欣乳业公司，参观现代化乳制品生产流程，从牧场到生产线，近距离了解自动化牛奶生产及包装过程，见识传统产业如何透过科技。提升食品质量与安全。