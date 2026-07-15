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景林邨死鱼事件｜物管公司女主任事隔近半年落网 连同被捕清洁公司女主管下周四提堂

突发
更新时间：20:44 2026-07-15 HKT
发布时间：20:44 2026-07-15 HKT

将军澳景林邨清洗屋邨水池，导致逾百条鱼包括锦鲤死亡，事件引起居民关注，警方经调查后拘捕一名51岁清洁公司女主管。事件发生至今接近半年，警方今日（15日）再拘捕一名55岁物管公司女主任，涉嫌残酷对待动物。两名被捕人已被控合共一项「残酷对待动物」罪，案件将于下周四（7月23日）上午在观塘裁判法院提堂。

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据悉，鱼池自2025年8月起便由管理公司「置佳物业服务有限公司」及清洁公司「辉记环保清洁有限公司」一同管理。

案件发生于1月26日，清洁公司6名工人在清洁水池前，把池中的所有鱼及龟移至3个装有水并连接住一个气泵的容器内，怀疑容器内缺乏足够的氧气，导致114条鱼死亡。事件当时引起居民愤怒，有动物保护组织炮轰管理处与清洁公司草菅「鱼」命。

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