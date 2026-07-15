Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海关机场破两旅客贩毒案 检121万元大麻花可卡因 两内地男被捕

突发
更新时间：18:36 2026-07-15 HKT
发布时间：18:36 2026-07-15 HKT

香港海关昨日（14日）和今日（15日）在香港国际机场侦破两宗涉及航空入境旅客的贩毒案件，检获约2.5公斤怀疑大麻花和1公斤怀疑可卡因，估计市值共约121万元。

首宗案件中，海关人员昨日替一名从泰国曼谷飞抵本港的36岁内地男旅客清关时，在其手提行李箱中发现该批市值约47万元的怀疑大麻花，遂把该名男子拘捕。

首宗案件中检获的怀疑大麻花。政府新闻处图片
首宗案件中检获的怀疑大麻花。政府新闻处图片


第二宗案件中，一名23岁内地男旅客今日从马来西亚吉隆坡飞抵本港。海关人员清关时，在他所穿着的鞋内发现该批市值约74万元的怀疑可卡因，遂把该名男子拘捕。

首宗案件的被捕人士已被控一项贩运危险药物罪，案件于明日（16日）在西九龙裁判法院提堂。第二宗案件则仍在调查中。

第二宗案件中检获的怀疑可卡因和用作收藏毒品的鞋履。政府新闻处图片
第二宗案件中检获的怀疑可卡因和用作收藏毒品的鞋履。政府新闻处图片


海关会继续根据情报分析，加强打击贩运毒品活动，同时呼吁市民提高警觉，切勿贪图金钱利益而参与贩毒活动，不要接受任何人士聘请或委托运送受管制物品进出香港，亦切勿于未确定物品属性的情况下，贸然协助他人运送。

 

 

最Hit
DSE放榜2026状元名单．持续更新
01:15
DSE放榜2026︱香港华仁书院状元患先天眼疾 沙田崇真首位状元：中一成绩下游 成功反弹
社会
8小时前
TVB御用色魔李家声60岁佬味浓 移居槟城住海景豪宅 曾四度陷低潮一度失忆
TVB御用色魔李家声60岁佬味浓 移居槟城住海景豪宅 曾四度陷低潮一度失忆
影视圈
10小时前
港人经深圳机场出行平一半 学者拆解「真正成本」 内地人为何宁拣香港机场？
港人经深圳机场出行平一半 学者拆解「真正成本」 内地人为何宁拣香港机场？
投资理财
13小时前
DSE放榜2026︱盘点历年DSE状元「产地」 1学校曾诞27位状元 边间学校连续9年出状元？
DSE放榜2026︱盘点历年DSE状元「产地」 1学校曾诞27位状元 边间学校连续9年出状元？
教育新闻
8小时前
每日杂志｜记者观塘放蛇睇楼 揭工厦全层辟豪华㓥房 职员曾见校服学生清晨出门 有人疑同区经营5㓥场
每日杂志｜记者观塘放蛇睇楼 揭工厦全层辟豪华㓥房 职员曾见校服学生清晨出门 有人疑同区经营5㓥场
社会
11小时前
1招悭到尽！连锁快餐店暑期突发优惠 早午茶晚餐低至$30 自选招牌粉面/焗饭/小菜
1招悭到尽！连锁快餐店暑期突发优惠 早午茶晚餐低至$30 自选招牌粉面/焗饭/小菜
饮食
7小时前
「慈善女皇」赵曾学韫10亿豪宅内部装潢曝光 宫廷式设计放满百万古董 三座独立别墅相连
「慈善女皇」赵曾学韫10亿豪宅内部装潢曝光 宫廷式设计放满百万古董 三座独立别墅相连
影视圈
9小时前
港大生物医学院讲师Michael Manio离世 曾主持遗体捐赠日服务社区 逝前3日仍开直播教中风知识
港大生物医学院讲师Michael Manio离世 曾主持遗体捐赠日服务社区 逝前3日仍开直播教中风知识
医生教室
2026-07-14 16:00 HKT
00:59
DSE放榜2026︱一文睇清24位状元全名单！20人留港读医、1人赴英 其余状元读咩科？
社会
6小时前
余迪伟大胆向郑裕玲挑机 直播神抽水提「向后掰」 全场死寂三秒网民笑爆咀：Do姐系最无辜
余迪伟大胆向郑裕玲挑机 直播神抽水提「向后掰」 全场死寂三秒网民笑爆咀：Do姐系最无辜
影视圈
7小时前