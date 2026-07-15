海关机场破两旅客贩毒案 检121万元大麻花可卡因 两内地男被捕

香港海关昨日（14日）和今日（15日）在香港国际机场侦破两宗涉及航空入境旅客的贩毒案件，检获约2.5公斤怀疑大麻花和1公斤怀疑可卡因，估计市值共约121万元。



首宗案件中，海关人员昨日替一名从泰国曼谷飞抵本港的36岁内地男旅客清关时，在其手提行李箱中发现该批市值约47万元的怀疑大麻花，遂把该名男子拘捕。

首宗案件中检获的怀疑大麻花。政府新闻处图片



第二宗案件中，一名23岁内地男旅客今日从马来西亚吉隆坡飞抵本港。海关人员清关时，在他所穿着的鞋内发现该批市值约74万元的怀疑可卡因，遂把该名男子拘捕。



首宗案件的被捕人士已被控一项贩运危险药物罪，案件于明日（16日）在西九龙裁判法院提堂。第二宗案件则仍在调查中。

第二宗案件中检获的怀疑可卡因和用作收藏毒品的鞋履。政府新闻处图片



海关会继续根据情报分析，加强打击贩运毒品活动，同时呼吁市民提高警觉，切勿贪图金钱利益而参与贩毒活动，不要接受任何人士聘请或委托运送受管制物品进出香港，亦切勿于未确定物品属性的情况下，贸然协助他人运送。