将军澳富康花园28岁财困男天台堕楼 仍有意识送院抢救

将军澳唐明街1号富康花园，今日（7月15日）早上9时许，警方接获上址保安报案，指一名男子怀疑从高处堕下。救护员接报赶至，发现男子倒卧在上址对开，仍有意识，遂将他送往伊利沙伯医院医院抢救。

经初步调查，男事主28岁姓吴，相信天台堕下。他居住上址，近期怀疑受金钱问题所困。目前警方将案件列作「企图自杀」跟进。

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