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将军澳富康花园28岁财困男天台堕楼 仍有意识送院抢救

突发
更新时间：18:02 2026-07-15 HKT
发布时间：18:02 2026-07-15 HKT

将军澳唐明街1号富康花园，今日（7月15日）早上9时许，警方接获上址保安报案，指一名男子怀疑从高处堕下。救护员接报赶至，发现男子倒卧在上址对开，仍有意识，遂将他送往伊利沙伯医院医院抢救。

经初步调查，男事主28岁姓吴，相信天台堕下。他居住上址，近期怀疑受金钱问题所困。目前警方将案件列作「企图自杀」跟进。

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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