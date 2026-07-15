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消息：警国安处搜田园书屋及留下书舍 检具煽动意图书籍 5男女涉煽动罪被捕

突发
更新时间：18:08 2026-07-15 HKT
发布时间：16:58 2026-07-15 HKT

消息指，香港海关早前在一批由境外寄到香港的货物中，发现具煽动意图的书籍。经调查后，警务处国家安全处与香港海关在今日（7月15日）采取联合行动，于旺角区搜查两间店舖，拘捕3名30岁至59岁女子，及两名37至57岁男子，涉嫌违反《维护国家安全条例》第24条「出于煽动意图作出具煽动意图的作为罪」，并于现场检取一批涉案的具煽动意图的书籍。

据知警方调查显示，该5名被捕人涉嫌于店舖内展示具有煽动意图的物品，以及出售具煽动意图的刊物，内容包括煽动他人引起对香港特区政府、司法机构及执法部门的憎恨。5名被捕人现正被扣留调查。

《星岛头条》今日下午见到警方派员到旺角西洋菜南街独立书店「留下书舍」调查。现场所见，多名便衣探员将数个胶箱及纸皮箱搬上楼，楼下则有人人看守，禁止大部份人上楼，而位于4楼的书店虽有亮灯但拉上窗帘，仅隐约看到店内有人影走动。

至傍晚6时，警员从书店搬走至少8个大胶箱，并带走一名长发女子返回警署调查。现场消息指，人员亦搜查旺角的田园书屋。

田园书屋目前已经关门，未有营业。
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