揭阳虐狗案｜旺角现巨幅广告吁关注 爱协向港警举报影片 避免模仿犯罪

广东揭阳4名男童早前涉嫌纵火虐杀犬只「旺旺」及其数只幼犬，事件于内地以及本港社交平台广泛流传，引起各界关注。近日，本港旺角闹市亦出现巨幅广告，呼吁关注事件。另外香港爱护动物协会今日（7月15日）亦在发帖，对事件感到痛心愤怒，又称已向香港警方举报，并引述警方回复表示，警方将要求Threads及YouTube移除相关影片。爱协解释，要求下架影片是为了避免构成模仿犯罪或二次伤害。

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网上图片所见，相关巨幅广告周一（7月13日）投放于旺角亚皆老街及上海街交界的萤幕，附有受虐犬只相片，以及「弱小亦有尊严，生命不容伤害」、「这一次，光会照到我的同伴吗」、「请持续关注事件，推动动物保护立法」等简体字标语，相当醒目。

爱协引述警方：将要求两平台移除影片

香港爱护动物协会表示，对揭阳虐狗事件深感痛心与愤怒，「任何虐待动物、以生命痛苦取乐的行为，都不应被容忍，更不应被轻描淡写地视作玩笑或恶作剧」。爱协提到，目前正和内地组织合作，研究在某些城市制定「伴侣动物保护条例」的可能性；也在积极推动本港防止残酷对待动物条例的修订，争取建立动物受虐预警机制，在伤害来临前制止。

爱协又提到，尽管事件并不属于香港警方管辖范围，协会仍已向香港警方举报，又引述警方回复表示，将会要求Threads及YouTube移除相关影片，又称「欢迎任何有助防止暴力及有害内容进一步传播的行动，并期望所有相关平台都能负责任地迅速采取行动」。

爱协声明引起网民质疑，爱协其后在留言解释，虐待动物原始画面本身会对动物造成二次伤害，亦可能刺激模仿、消费痛苦、令施虐者得到曝光，因而要求平台下架影片。爱协认为，坊间人士仍然可以传播事件消息，让更多人知道事件真相、关注动物安全，从而促成介入、追责及预防再发生。

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