车cam直击｜黄雨下屯公轻货跣軚 越过私家车拦腰撞拖头再打白鸽转

黄雨生效期间，屯门发生交通意外。今日（15日）下午2时许，一辆轻型货车及一辆拖头于屯门公路近小秀村发生相撞，轻型货车司机受轻伤，由救护车送往屯门医院治理，警方正调查事件。

根据网上片段所见，事发时间为下午2时49分，当时屯门一带正下起滂沱大雨，轻型货车疑天雨路滑跣軚，越过邻线一辆私家车，拦腰撞向拖头的车身后再「打白鸽转」。拖头挨撞后立即减速，惟拖头与拖架拗成「7」字型，横亘3条行车线，而邻线的私家车幸及时收掣，未有撞上拖头及轻型货车。车cam的片主目击整个过程，直呼：「屯门公路炒大镬！屯门公路炒大镬！」

运输署表示，现时上址交通挤塞，因交通意外，屯门公路(来回方向)近小秀村的部份行车线现已封闭，呼吁驾驶人士使用余下行车线行车。