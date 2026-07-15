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海关全港打击售卖冒牌烈酒 搜5舖拘负责人及员工共8人 检翻版轩尼诗麦卡伦

突发
更新时间：10:46 2026-07-15 HKT
发布时间：10:46 2026-07-15 HKT

香港海关于6月在全港各区采取特别执法行动，打击售卖冒牌烈酒，检获720支怀疑冒牌烈酒，共约575公升，估计市值约88万元。海关证物图片所见，涉案被冒充的包括白兰地品牌轩尼诗（Hennessy）及威士忌品牌麦卡伦（The Macallan）。

海关称，部门在早前接获举报，指有零售店铺售卖怀疑冒牌烈酒，经深入调查及在商标持有人的协助下，人员于全港各区巡查后采取执法行动，突击搜查5间分别位于尖沙咀、上水、大埔及粉岭的店铺，并检获该批怀疑冒牌烈酒。

行动中，海关拘捕6名男子及2名女子（介乎26岁至55岁），包括4名店铺负责人及4名员工。海关强调，案件仍在调查中，不排除会有更多人被捕。海关亦已经将涉案怀疑冒牌烈酒样本送往政府化验所作测试，而有关测试已于7月完成，测试结果显示样本不含甲醇。
 

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