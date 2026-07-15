东涌工人猝死｜亲友黯然认尸 死者长子：要知道老豆点走！

周一（13日）东涌第133B区公营房屋地盘发生意外，62岁姓李风煤男工人于午饭后返回地盘进行桩帽工程期间，突然不适晕倒，经送院后不治。今日（15日）早上，死者的长子联同亲友等一行约10人，到葵涌公众殓房认尸。众人黯然神伤，之后离开。

死者的长子李先生透露，其父亲祖籍梅州，来港多年，并育有3名儿子。其父亲一直从事建筑行业，生前任职受聘的公司亦最少十多年，一直身体健康，没有特别病痛，但日常有吸烟习惯。李先生透露，因为天气酷热，其母亲曾劝父亲不要开工，讵料父亲在地盘晕倒不治。他希望知道父亲猝死的真相，「有冇得到即时抢救呢？」，又慨叹：「最紧要知道我老豆系点走！」、「咩都无讲，就咁走咗，要知道嘛！」

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