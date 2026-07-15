DSE放榜2026︱沙咀惩教所考生获22分佳绩 盼修读社会科学回馈社会

中学文凭试（DSE）今日（15日）放榜，本年惩教署有14名青少年在囚人士报考DSE，报考83张试卷，其中66张取得二级达标或以上成绩，4人考获入读本地大学的基本要求。沙咀惩教所一名考生更考获5科22分的佳绩，他期望修读社会科学，以更生人士身份回馈社会。

沙咀惩教所应届考生小聪（化名）考获5科22分的佳绩。麦键泷摄

惩教署二级校长（教育分组）萧佩芬表示，今年惩教署有14名青少年在囚人士报考香港中学文凭考试，包括沙咀惩教所8人、壁屋惩教所5人及励敬惩教所1人，他们共报考83张试卷，其中66张取得二级达标或以上成绩，整体合格率为79.5%，当中有4名考生考获符合入读本地大学的基本入学要求，一名沙咀惩教所考生更考获5科最高共22分及公民与社会发展科达标的成绩，分别在中国语文科、旅游与款待科取得5*的佳续。

萧佩芬续指，今年考生最低只有中二的学历水平，要在10个月的时问追赶原本为期3年的文凭课程绝非易事，除了有赖在囚人士的努力不懈，署方亦尽力协助他们的学习需要。为支援他们学习，惩教署在沙咀惩教所、壁屋惩教所及励敬惩教所设立名为「Learning on Demand （LOD）」的在囚人士电子学习平台，在囚人士可透过平板电脑配合院所的内联网，浏览系统内涵盖不同范畴及不同程度的电子学习材料进行自学，以提升学习效能。

沙咀惩教所应届考生小聪（化名）考获5科22分的佳绩。麦键泷摄

沙咀惩教所应届考生小聪（化名）因刑事案被判入教导所，只有中四基础的他经过10个月备考，最终在文凭试中取得5科共22分、公民与社会发展科达标的成绩。小聪坦言，对成绩感到喜出望外，除了感谢家人的支持，亦感激院所老师因材施教，让他在文凭试中得心应手，而在临近考试压力巨大之际，惩教人员不时与他倾谈，令他得以放松心情，以最佳状态应考。

谈及个中得著，小聪直言，进入院所的经历令他学会了「三思而后行」，而在备战文凭试的过程中，则体会到保持积极、正面的心态定能克服困难。展望未来，他希望能够入读社会科学相关学科，日后以更生人士的身份为社会作出贡献。

助理教育主任（数学科）郭嘉俊对学生的表现感到欣慰。他表示，乐见透过学习达到更生效果，学员的付出亦得到成果。一级惩教助理张锦富则认为，他除了是一名惩教人员，亦担当「更生同行者」的角色，「有时聪仔温书温到好夜，行过见到佢未熄灯，都会问下佢温书温成点，虽然只系细微举动，但对于围墙内嘅在囚青少年，喺精神上都系好大嘅支持同帮助。」

惩教署沙咀惩教所监督潘浩霖强调，惩教署高度重视在囚人士的更生工作，而教育是更生工作的核心，署方一直积极鼓励青少年在囚人士参加公开考试，培养自我并提升升学及就业机会。他感言，过去10个月见证了学员辛勤付出及坚毅不屈的精神，不但建立了自信，更找到清晰的人生方向，期望他们日后保持积极态度，勇敢面对更生路上的挑战。

本年惩教署有14名青少年在囚人士报考DSE，4人考获入读本地大学的基本要求。麦键泷摄

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