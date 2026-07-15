有片│土瓜湾车房遭7黑衣汉扫场 警拘两「和胜和」男 揭涉「新义安」争女纠纷

土瓜湾一间车房上周五（10日）光天化日下遭多名大汉持武器闯入大肆破坏。警方经深入调查后，揭发事件背后涉及两黑帮的「争女」纠纷。警方其后在油麻地拘捕两名有「和胜和」背景的男子，目前正追缉其余5名在逃同党。案件现已交由九龙城警区反黑组接手跟进。

网上近日流传一段事发时的闭路电视片段。片段显示，约7名身穿黑色上衣、戴口罩的男子，手持刀、棍及铁锤冲入靠背垄道85号一间车房内，不断挥动武器捣乱，现场传出阵阵巨响及呼喝声，黑衣汉大肆破坏约20秒后登车逃去。事发期间正值中午，车房外仍有途人经过，两名刚巧途经的女子未有受波及，她们短暂望向车房方向后，随即继续前行离开，未有停留围观。拍摄片段的市民则边拍摄边表示：「唔知乜嘢料！」

土瓜湾一间车房日前遭多名黑衣男子闯入大肆破坏，车房内一个货架及一部空气清新机损毁。FB 车cam L（香港群组）影片截图

警方表示，上周五（10日）下午约1时23分，接获车房负责人报案，指8名戴口罩男子乘坐两辆私家车到场，有人手持刀、棍及铁锤冲入店内，并声称寻找车房内一名「客人」，其后在店内大肆破坏，再乘坐私家车逃去。警员到场调查后，发现车房内一个约值500元的货架及一部约值2,500元的空气清新机被毁。

消息称，案中歹徒登门寻找的目标人物为一名36岁姓蔡男子，他具有黑社会「新义安」背景，他当时并不在台内。据悉，蔡男较早前因「争女」问题，与另一黑社会「和胜和」的成员发生激烈争执，疑因此结怨并遭到对方「吹鸡」上门报复。

案件原列作「刑事毁坏」，警方根据线索其后在油麻地成功拘捕两名涉案男子。被捕人分别为50岁姓吴及49岁姓郑男子，两人均报称无业，同属「和胜和」成员。案件现已转交九龙城警区反黑组第一队接手调查，警方正全力追缉另外5名涉案的中国籍男子归案，不排除有更多人落网。