Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

土瓜湾车房遭8黑衣汉持刀棍捣乱 货架及空气清新机被毁 警方列刑事毁坏调查

突发
更新时间：05:49 2026-07-15 HKT
发布时间：05:49 2026-07-15 HKT

土瓜湾一间车房日前遭多名黑衣男子闯入大肆破坏，网上近日流传一段事发时的闭路电视片段。片段显示，约8名身穿黑色上衣、戴口罩的男子，手持刀、棍及铁锤冲入靠背垄道85号一间车房内，不断挥动武器捣乱，现场传出阵阵巨响及呼喝声，历时约20秒后登车逃去。

事发期间正值中午，车房外仍有途人经过，两名刚巧途经的女子未有受波及，她们短暂望向车房方向后，随即继续前行离开，未有停留围观。拍摄片段的市民则边拍摄边表示：「唔知乜嘢料！」

土瓜湾一间车房日前遭多名黑衣男子闯入大肆破坏，车房内一个货架及一部空气清新机损毁。FB 车cam L（香港群组）影片截图
土瓜湾一间车房日前遭多名黑衣男子闯入大肆破坏，车房内一个货架及一部空气清新机损毁。FB 车cam L（香港群组）影片截图

警方表示，上周五（10日）下午约1时23分，接获车房负责人报案，指8名戴口罩男子乘坐两辆私家车到场，有人手持刀、棍及铁锤冲入店内，并声称寻找车房内一名「客人」，其后在店内大肆破坏，再乘坐私家车逃去。

警员到场调查后，发现车房内一个约值500元的货架及一部约值2,500元的空气清新机被毁。案件列作「刑事毁坏」，，交由九龙城警区刑事调查队跟进，正追查歹徒下落。据了解，事件涉及黑帮纠纷。

最Hit
港大生物医学院讲师Michael Manio离世 曾主持遗体捐赠日服务社区 逝前3日仍开直播教中风知识
港大生物医学院讲师Michael Manio离世 曾主持遗体捐赠日服务社区 逝前3日仍开直播教中风知识
医生教室
14小时前
施南生离世丨终生守护徐克林青霞感慨：当老爷服侍 曾被金庸评「唯一对老公意乱情迷妻子」
01:24
施南生离世丨终生守护徐克林青霞感慨：当老爷服侍 曾被金庸评「唯一对老公意乱情迷妻子」
影视圈
14小时前
施南生离世丨8年前座谈会认早已立遗嘱 看透生死交带不用抢救：最重要是死得快
施南生离世丨8年前座谈会认早已立遗嘱 看透生死交带不用抢救：最重要是死得快
影视圈
14小时前
港男$3500低成本DIY翻新浴室 「免拆砖」5步升级轻奢风 附新手注意事项
港男$3500低成本DIY翻新浴室 「免拆砖」5步升级轻奢风 附新手注意事项
家居装修
2026-07-14 06:00 HKT
世界杯2026｜西班牙4强2：0击败法国 事隔16年再晋决赛。路透社、美联社
世界杯2026｜西班牙4强2：0击败法国 事隔16年再晋决赛
足球世界
1小时前
路透社
世界杯2026｜十六强出局后仅一球员乘专机返国 巴西总统卢拉批国家队「丢架」
即时国际
5小时前
DSE放榜「当年读书好劲嘅人过成点？」引热议 网民起底昔日学霸现况 揭人生真相｜Juicy叮
DSE放榜「当年读书好劲嘅人过成点？」引热议 网民起底昔日学霸现况 揭人生真相｜Juicy叮
时事热话
20小时前
57岁彭羚素颜会好友黄伟文 零滤镜自信晒鱼尾纹 网民大赞优雅地老去
57岁彭羚素颜会好友黄伟文 零滤镜自信晒鱼尾纹 网民大赞优雅地老去
影视圈
15小时前
美籍男为阻航班起飞谎称行李有炸弹 身藏电枪等武器涉至少4罪被捕
突发
7小时前
施南生离世丨俞琤连发3帖文送别半生挚友 晒拥抱照悼念揭生前最珍贵一幕
施南生离世丨俞琤连发3帖文送别半生挚友 晒拥抱照悼念揭生前最珍贵一幕
影视圈
16小时前