土瓜湾车房遭8黑衣汉持刀棍捣乱 货架及空气清新机被毁 警方列刑事毁坏调查

土瓜湾一间车房日前遭多名黑衣男子闯入大肆破坏，网上近日流传一段事发时的闭路电视片段。片段显示，约8名身穿黑色上衣、戴口罩的男子，手持刀、棍及铁锤冲入靠背垄道85号一间车房内，不断挥动武器捣乱，现场传出阵阵巨响及呼喝声，历时约20秒后登车逃去。

事发期间正值中午，车房外仍有途人经过，两名刚巧途经的女子未有受波及，她们短暂望向车房方向后，随即继续前行离开，未有停留围观。拍摄片段的市民则边拍摄边表示：「唔知乜嘢料！」

土瓜湾一间车房日前遭多名黑衣男子闯入大肆破坏，车房内一个货架及一部空气清新机损毁。FB 车cam L（香港群组）影片截图

警方表示，上周五（10日）下午约1时23分，接获车房负责人报案，指8名戴口罩男子乘坐两辆私家车到场，有人手持刀、棍及铁锤冲入店内，并声称寻找车房内一名「客人」，其后在店内大肆破坏，再乘坐私家车逃去。

警员到场调查后，发现车房内一个约值500元的货架及一部约值2,500元的空气清新机被毁。案件列作「刑事毁坏」，，交由九龙城警区刑事调查队跟进，正追查歹徒下落。据了解，事件涉及黑帮纠纷。