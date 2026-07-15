Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

湾仔两私家车行车不稳遇截查 两司机酒精超标同涉酒驾被捕

突发
更新时间：04:16 2026-07-15 HKT
发布时间：04:16 2026-07-15 HKT

湾仔凌晨发生两宗涉嫌酒后驾驶案件。今日（15日）凌晨约1时20分，港岛总区交通部执行及管制组特遣队人员在湾仔勿地臣街与耀华街交界设置路障期间，发现两辆私家车怀疑行车不稳，遂上前截查。

警方人员发现两名司机身上均有酒气，经初步调查，两人均未能通过酒精呼气测试，涉嫌「酒后驾驶」被捕。两名被捕司机分别为45岁姓黎男子及40岁姓杨男子，两人正被扣留调查。

据了解，其中40岁姓男子，与妻子用膳后，驾车离开停车场时，在铜锣湾耀华街近勿地臣街一带涉嫌酒后驾驶遇查。警方为男子进行酒精测试，现场初步测试读数约54度，送往湾仔警署进一步检测后读数约49度。男子其后获准保释候查，须于下月中旬返回湾仔警署报到，涉事车辆没有被扣留。

另一名被捕男子46岁，职业为网约车司机。据了解，男子刚完成工作后，驾车与朋友庆祝生日期间曾饮酒。警方为其进行酒精测试，现场初步测试读数约30度，其后于湾仔警署进一步检测，同样录得约30度。男子获准保释候查，须于下月中旬返回警署报到，涉事车辆亦没有被扣留。

最Hit
港大生物医学院讲师Michael Manio离世 曾主持遗体捐赠日服务社区 逝前3日仍开直播教中风知识
港大生物医学院讲师Michael Manio离世 曾主持遗体捐赠日服务社区 逝前3日仍开直播教中风知识
医生教室
13小时前
施南生离世丨终生守护徐克林青霞感慨：当老爷服侍 曾被金庸评「唯一对老公意乱情迷妻子」
01:24
施南生离世丨终生守护徐克林青霞感慨：当老爷服侍 曾被金庸评「唯一对老公意乱情迷妻子」
影视圈
12小时前
施南生离世丨8年前座谈会认早已立遗嘱 看透生死交带不用抢救：最重要是死得快
施南生离世丨8年前座谈会认早已立遗嘱 看透生死交带不用抢救：最重要是死得快
影视圈
13小时前
港男$3500低成本DIY翻新浴室 「免拆砖」5步升级轻奢风 附新手注意事项
港男$3500低成本DIY翻新浴室 「免拆砖」5步升级轻奢风 附新手注意事项
家居装修
23小时前
最强之矛硬撼最强之盾。
世界杯2026·预告｜最强之矛硬撼最强之盾 4强首战 法国西班牙合演攻防大战
足球世界
10小时前
57岁彭羚素颜会好友黄伟文 零滤镜自信晒鱼尾纹 网民大赞优雅地老去
57岁彭羚素颜会好友黄伟文 零滤镜自信晒鱼尾纹 网民大赞优雅地老去
影视圈
13小时前
DSE放榜「当年读书好劲嘅人过成点？」引热议 网民起底昔日学霸现况 揭人生真相｜Juicy叮
DSE放榜「当年读书好劲嘅人过成点？」引热议 网民起底昔日学霸现况 揭人生真相｜Juicy叮
时事热话
18小时前
DSE女忧失手无钱Retake街头痛哭 即场获暖心承诺感动全网：「唔需要觉得自己冇退路！」｜Juicy叮
放榜前夕DSE女忧失手无钱Retake街头痛哭 即场获暖心承诺感动全网：「唔需要觉得自己冇退路！」｜Juicy叮
时事热话
12小时前
星岛申诉王 | 北上住酒店中伏床单发现粪便 港人投诉酒店退款遭拒
申诉热话
13小时前
施南生离世丨俞琤连发3帖文送别半生挚友 晒拥抱照悼念揭生前最珍贵一幕
施南生离世丨俞琤连发3帖文送别半生挚友 晒拥抱照悼念揭生前最珍贵一幕
影视圈
14小时前