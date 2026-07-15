湾仔两私家车行车不稳遇截查 两司机酒精超标同涉酒驾被捕

湾仔凌晨发生两宗涉嫌酒后驾驶案件。今日（15日）凌晨约1时20分，港岛总区交通部执行及管制组特遣队人员在湾仔勿地臣街与耀华街交界设置路障期间，发现两辆私家车怀疑行车不稳，遂上前截查。

警方人员发现两名司机身上均有酒气，经初步调查，两人均未能通过酒精呼气测试，涉嫌「酒后驾驶」被捕。两名被捕司机分别为45岁姓黎男子及40岁姓杨男子，两人正被扣留调查。

据了解，其中40岁姓男子，与妻子用膳后，驾车离开停车场时，在铜锣湾耀华街近勿地臣街一带涉嫌酒后驾驶遇查。警方为男子进行酒精测试，现场初步测试读数约54度，送往湾仔警署进一步检测后读数约49度。男子其后获准保释候查，须于下月中旬返回湾仔警署报到，涉事车辆没有被扣留。

另一名被捕男子46岁，职业为网约车司机。据了解，男子刚完成工作后，驾车与朋友庆祝生日期间曾饮酒。警方为其进行酒精测试，现场初步测试读数约30度，其后于湾仔警署进一步检测，同样录得约30度。男子获准保释候查，须于下月中旬返回警署报到，涉事车辆亦没有被扣留。