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偕13岁童独乘航班 美籍男迁怒职员拒陪上机 讹称行李藏炸弹被捕

突发
更新时间：23:20 2026-07-14 HKT
发布时间：23:20 2026-07-14 HKT

香港国际机场发生「炸弹吓诈」案件，一名美籍男子为阻航班起飞卸下行李，竟虚报其13岁儿童的行李有炸弹。其后警员到场调查，发现美籍男子身上藏有电枪等违禁武器，遂以至少4宗罪将他拘捕。

事发于周一（13日）晚上8时许，据悉当时一名13岁菲籍儿童，原定计划独自乘坐香港快运航空（HK Express）一班编号UO516的航班，由香港飞返菲律宾。该名儿童带同一个行李箱，由母亲及其47岁美籍男友陪同，到达香港国际机场二号客运大楼香港快运的登机柜台，并由航空公司职员协助进行登机手续。

现场为香港国际机场二号客运大楼。网上图片
现场为香港国际机场二号客运大楼。网上图片

其间美籍男子要求航空公司职员安排一名员工，陪同该名儿童直至其登上所属航机，但遭到职员拒绝。美籍男子再要求职员将以托运的行李卸下，但职员同样拒绝。他为了令航空公司会卸下行李，因此恐吓行公司职员，指该行李内藏有炸弹，职员于是报案。警方搜查后证实行李内并无爆炸品，该航班亦如期起飞。

警方相信事件属虚报，惟于该名男子身上检获一把弹簧刀、一个电击装置，以及两支怀疑电子烟，随即以涉嫌「违反《航空保安条例》」、「管有攻击性武器」、「管有仿制枪械」及「管有第一部毒药」罪名将他拘捕。他已获准保释候查。案件中没有人受伤，毋须疏散。

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