国安档案解密｜第三集探讨谭得志案 在囚青年现身说法：被洗脑灌输港独思想遗害大

适逢《香港国安法》公布实施6周年，保安局推出一连五集的电视节目《国安档案解密》。今日（7月14日）播出第3集深入探讨「谭得志案」，当中警务处国家安全处总警司李桂华、前立法会议员廖长江及资深大律师江乐士现身说法讲述案件，同时节目访问一名参与暴动其后被判监的青年，指谭得志的言论完全毫无事实根据，向容易被煽惑或不理性的市民进行洗脑，灌输「港独」的思想。

节目中提到，前人民力量副主席谭得志（艺名快必）在2020年1月至7月期间出席及主持多个公众集会，参与游行以及摆设街站，宣传反中乱港的信息，其间他多次公开发表不同的煽动口号，包括在街头公然侮辱和恶意攻击警方，意图引起憎恨，或藐视中央或香港特区，怂恿他人作出不守法的行为。警方以涉嫌发表煽动文字等罪行拘捕谭得志，案件于2021年7月26日开审。

国安档案解密第二集剖析羊村绘本案 揭示软对抗荼毒幼童意识

谭得志经过审讯后被判11项罪名成立，包括分别发表煽动文字、公众地方内扰乱秩序行为、煽惑他人明知而参与未经批准集结、及拒绝遵从或故意忽略遵从获授权人员作出的命令。谭得志最终被判监禁共40个月，另加5000元罚款。

警务处国安处总警司李桂华在节目中表示，谭得志在2020年1月17日在大埔海滨公园举办的公众集会发言，煽动中学生参与一个违法的活动，至两日后（即2020年1月19日）又于铜锣湾摆街站，其间他无视警方的警告，手持扩音器带领群众高呼「港独」口号，并以粗言秽语辱骂在场警员及政见不同的途人，甚至呼吁支持者滋扰警察宿舍。警方国安处李桂华指出，谭得志的言论已完全超越合理批评的范围，其煽动仇恨、践踏他人权利及破坏社会安宁的行为极为卑劣，警方遂果断将其拘捕。

立法会议员廖长江补充指出，谭得志以卑劣的手段，去贬损警队和政府，亦用层出不穷的卑劣手段，去煽惑、憎恨特区政府和国家，甚至有时候鼓吹「港独」。他忆述反对派在立法会大会审议《国歌条例》期间扔掷恶臭的物体于地上，干扰议会进行，目的是令香港的立法会议会没法运作，从而损害国家统一和社会稳定，甚至以网络暴力破坏分裂香港，强调这些行为必须受到法律制裁。

保安局《国安档案解密》全平台首播 唐英杰亲自现身还原真相

此外，一名青年当年受到煽惑于2019年11月18日在油麻地参与暴动，最终被判监禁4年11个月，目前就读于惩教署的立德学院。他指谭得志在集会上的发言，大部分针对警方完全毫无事实根据的指控，当中充满大量负面信息，企图洗他们进行洗脑，灌输「港独」的思想，对青少年遗害很大，「其实只要冷静地分析，就会发现他所说的话，都是完全毫无事实根据，并且利用一些似是而非的言词」。

资深大律师江乐士表示，煽动罪完全不影响言论自由，其中一个原因是《基本法》明确保障言论自由、新闻自由及出版自由，这些权利同样在国家安全相关法律中受到保障，订明执行国安法律时必须尊重人权，言论自由、新闻自由及出版自由均须受到尊重，香港拥有非常活跃的媒体环境，媒体一向不吝啬就时事议题表达意见。

李桂华在节目尾声指，谭得志发布的言论和文字，不断对警方、特区政府，甚至自己的国家作出毫无根据的抹黑，荼毒青少年的思想，更主张主权独立，严重影响社会和国家安全稳定。

一连5集的《国安档案解密》由艺人陈启泰主持，依次回顾「唐英杰案」、「羊村绘本案」、「谭得志案」、「光城者案」和「『35+』颠覆政权案」5宗重大国安案件的来龙去脉。节目由6月30日起，逢星期二晚上8时15分于HOY 78台播放，并于保安局官网及社交平台上载。