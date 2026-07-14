专呃伦敦金失利苦主作「二次伤害」 警冚观塘假投资公司拘9男女 单一最高损失金额达370万

警方今日（14日）瓦解一个以观塘1,500呎商厦办公室作幌子的虚假伦敦金投资集团，拘捕9名男女，调查显示集团针对曾投资伦敦金失利的苦主落手，再实施「二次伤害」骗取金钱。警方指目前已成功联络到多名受害人，涉及的骗款金额由十多万至数百万港元不等，而单一最大损失金额高达370万港元。

警方今年5月接获市民报案，指自己误堕「伦敦金」骗局，其后展开调查并锁定一个诈骗集团，他们以透过成立注册公司及租用观塘一个面积约1500平方呎的商厦办公室作幌子以进行诈骗活动。

诈骗集团特别针对过往投资伦敦金失利的市民进行「二次伤害」。他们首先以电话形式接触受害人，声称受害人多年前在其他投资公司仍有闲置的伦敦金，而因近年金价上升，其户口已累积可观的盈利。初时，骗徒声称受害人只需缴付有限的资金及签署第三方授权书便可在短期内取回利润。当受害人不虞有诈缴交骗款后，诈骗集团便会以不同的借口拖延，包括清缴存仓费、追加保证金、缴付税项等，加上大量投资术语，继而不断向受害人索取更多金钱。

警方经深入调查，相信该公司营运逾一年，惟宣称的投资根本不存在，目前警方已成功联络到多名受害人，涉及的骗款金额由十多万至数百万港元不等，而单一最大损失金额高达370万港元，受害人为一名80岁的退休老妇。调查过程中，警方成功阻止另一名受害人将290万港元现金交付予骗徒，并阻止另一名受害人进一步向其他财务公司借贷支付款项。

至今日（14日）下午，东九龙总区科技及财富罪案组派出探员乔装成受害人与骗徒接触，在搜集足够证据，采取拘捕行动。行动中，探员突击搜查涉案的虚假投资公司及多个主要嫌疑人住所，并即场以涉嫌「串谋诈骗」拘捕集团主脑及多名集团骨干成员，并搜出大量贵金属客户投资同意书，收取款项的单据、记录超过1000个电话号码以作推销的电话纸、不同款式用作诈骗市民的「剧本」。警方指调查显示部份集团成员在2025年至今，涉嫌以个人户口清洗高达1000万元的犯罪得益。警方亦以洗黑钱的罪名拘捕相关集团成员。

警方在行动中共拘捕9名本地人士，包括8男1女，年龄介乎23至43岁，被捕人士分别报称为销售员、文员及业务经理，他们现正被警方扣留调查，不排除会有进一步的拘捕行动。

东九龙总区科技及财富罪案组第3A队高级督察陈咏研表示，伦敦金买卖在香港属不受监管的投资活动，即投资者进行买卖的公司及经纪，本身毋须持牌或具任何专业资格，骗徒容易有机可乘，提醒市民如投资高风险活动时要格外小心，应选取信誉良好的投资公司进行交易。