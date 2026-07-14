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入境处举办长征主题专题演讲 郭俊峰：毋忘初心使命 续写发展篇章

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更新时间：16:44 2026-07-14 HKT
发布时间：16:44 2026-07-14 HKT

适逢今年是中国共产党成立105周年及中国工农红军长征胜利90周年，入境处日前举行专题演讲，邀请黄江天博士以深刻的历史视角，重温长征奋斗征程，其间吸引逾300名入境处人员出席，从历史的深处汲取前行的力量。

黄江天博士学识渊博，在长达两小时的讲座中，以生动的叙事方式回顾上世纪三十年代中国工农红军的峥嵘岁月。他透过多个历史故事，展现红军在军事斗争征途中对信仰的执著、对使命的坚守以及严格的纪律，并深入剖析当时年轻共产党员在生死考验中坚守初心、敢于开拓新路的政治智慧，令在场人员深受启发。

入境处处长郭俊峰在致辞环节向黄江天致以诚挚谢意。他引用「一代人有一代人的长征，一代人有一代人的使命」勉励同袍，指出今年同时是入境处成立65周年，号召全体人员汲取长征战士坚毅不屈的精神力量，将之切实转化为实战行动力。他期望人员毋忘初心与使命，在各自的工作岗位上发光发热，续写入境处的发展篇章。

此外，为进一步深化学习体验，入境处同日晚上于总部邻近戏院安排一场以长征为主题的电影。参加人员透过大银幕重温当年红军「四渡赤水」、突破重重险阻与封锁的历史一幕。

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