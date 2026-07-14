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女护士长裙开孔直播 蓝牙遥距听令落注 澳门司警连破3宗「电投」案拘3内地男女

突发
更新时间：16:14 2026-07-14 HKT
发布时间：16:14 2026-07-14 HKT

澳门司法警察局近日接连破获3宗俗称「电投」（即在赌场内开直播代客远程投注）的不法案件。行动中，警方共拘捕两男一女内地居民，其中女疑犯6月至今4度作案，为同一赌客远程投注共30万港元，警方于其身上搜出偷拍镜头及改装长裙，同时扣押逾16万港元筹码、1.2万港元现金。其余两案男疑犯身上搜获的现金及现金券合计5万港元，以及多件藏有微型镜头的改装服饰。司警强调，「电投」属严重刑事罪行，一经定罪最高面临8年徒刑。

司警上周六（11日）晚上11时接获通报，得悉一名女子在路氹某娱乐场实体百家乐赌枱怀疑进行「电投」违法活动，到场查后发现该名33岁刘女子坐姿有异形迹可疑，故将其带走调查。据调查所得，警方发现报称为护士刘女身穿的长裙经过改装，并将连接电话的微形镜头放于暗袋，透过改装衣预留的小孔直播赌枱情况，以蓝牙耳机接收赌客指示下注。

调查期间，疑人强行破坏镜头企图毁灭证据，司警查后确认刘女6月下旬至今4度作案，先收取总数30万港元再来澳代为投注。行动中，警方于疑人身上搜出167200港元筹码、12000港元现金，同时检获两部手机、蓝牙耳机连充电盒、改装裙、摄像镜头，涉案非法所得有待调查。

另两案男疑犯分别姓胡及姓杨，年龄27及38岁，均为无业内地居民。司警本月10及11日接报，得悉皇朝区发生两宗「电投」案件，两疑犯将电话放在改装衣暗袋直播电子直播百家乐机，并透过耳机接收赌客指令下注。行动中警方胡某身上搜获18000港元现金及12000港元现金券，杨某身上亦有20000港元现金。另外，警方亦搜获多件改装衣物、电话、耳机等涉案证物。

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