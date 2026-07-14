21岁大学生伙19岁青年 专拣回旋处切线盲点「碰瓷」 涉123宗车祸呃司机逾百万元

两名青年涉嫌自制「碰瓷」意外，利用回旋处、窄路弯位或切线盲点，趁有车转线时加速冲撞，去刻意制造交通意外，从而向司机索取赔偿，由4000至1.6万元不等。警方调查后，发现两人牵涉去年5月至今年7月期期间共123宗交通意外，诈取逾100万元，其中有34日更在同一日牵涉两宗或以上的交通意外。警方昨日（13日）以涉嫌「串谋诈骗」及「危险驾驶」拘捕两名分别19岁及21岁青年。消息指，21岁被捕男子为大学四年级学生，他透过活动认识报称无业的19岁青年，之后招揽对方协助犯案。

警方留意到有2名男子涉嫌与2025年5月至今年7月期间在全港多区发生的123宗交通意外有关；而在其中34天，该两名男子更在同一日牵涉两宗或以上的交通意外，怀疑有人利用回旋处、窄路弯位或切线盲点刻意制造交通意外，并利用第三方车辆司机内疚及避免麻烦的心态，诱使他们缴付意外赔偿金额和解。

新界北总区重案组总督察谭子伟（左）及新界北总区交通部署理总督察姚卓伦（右）交代案件。

警方指赔偿金额由港币4000至16000元，初步推断两人透过「碰瓷党」交通外诈取超过100万港元，而他们亦不时更换作案车辆，尝试逃避警方侦查。警方透过「锐眼」计划的闭路电视系统，发现两人在犯案前会驾驶车辆于作案地点徘徊寻找猎物，并在有车辆切线时加速，刻意制造交通意外，受害人包括的士及小巴司机等。

新界北总区重交通部及刑事部人员经情报分析及深入调查后，昨日（13日）于两个分别位于屯门及将军澳区的住宅单位拘捕两名分别19及21岁的本地男子，涉嫌「串谋诈骗」及「危险驾驶」。消息指，21岁被捕男子为大学四年级学生，他透过活动认识报称无业的19岁青年，问他是否想「揾快钱」，其后招揽对方协助犯案。他们会在二手市场购买私家车犯案，1年内更换4至5次车，单日最多曾牵涉4宗交通意外。

警方讲述两名被捕人的犯案手法。

警方经过深入调查同情报分析，于2026年7月13日早上，突击搜查两名疑犯嘅住址，并成功将佢哋拘捕。两名被捕人士分别为21岁及19岁嘅本地男子，分别报称为学生及无业。根据警方的分析，21岁被捕男子为主谋，负责招揽19岁的被捕男子协助犯案。

新界北总区重案组总督察谭子伟指，两名被捕男子的犯案手法纯熟，多次于香港不同地点刻意制造意外。纵使有部分受害人怀疑疑犯故意发生碰撞，但出于内疚及避免麻烦，往往仍然付款以作和解，直斥两人的举动是「恶霸一般的行为」，不单触犯法例，更对道路上的其他使用者造成莫大的危险，警方予以强烈的谴责。