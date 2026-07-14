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荃湾路新行车桥开通3日多意外 专家指「快线分流」出问题 当局增设指示牌

突发
更新时间：16:40 2026-07-14 HKT
发布时间：15:30 2026-07-14 HKT

自本周日（12日）荃湾路往九龙方向的新行车桥正式开通后，短短3日已发生多宗交通意外。道路安全议会成员李耀培认为道路设计本身无问题，但现场指示不清与宣传不足成为意外主因，而新路「快线分流」的设计严重违反司机的既定驾驶习惯。

针对新行车桥连续3日发生交通意外，当局称因应个别驾驶者未适应最新交通安排，已增设道路标记及额外临时交通指示牌，并会持续审视最新交通情况作适时安排。今日（14日）下午，《星岛头条》记者驾车途经现场了解情况，所见在最右方的新建单线行车桥路面，沿路涂有3个「祇住观塘 荔枝角 旺角」白色字提示，亦竖起2个相关方向提示的绿色指示牌，提醒司机选定行车线。

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开通的新建单线行车桥，连接荃湾路往九龙方向快线到葵涌道，由葵青交汇处上斜路的车辆无须切线进入荃湾路慢线，而荃湾路快线的车辆可直接经新桥前往葵涌道，只通往观塘、荔枝角及旺角 。该路段将由原来的「4线入3线出」提升至「4线入4线出」，以增加交通容量。

不过李耀培认为，荃湾路新桥在最右边的快线开辟新支路，构思是好，原本是想减轻葵芳一带挤塞，惟此举极不符合香港司机的习惯。他表示，荃湾路连接屯门公路，由屯门公路开始出九龙，右线（快线）通常不会有路口落斜或转线。司机在快线行驶一段长时间，面对突如其来的新路口容易犹豫并减速，尾随车辆若收掣不及便会引发追撞意外。

此外，李耀培指出，相关路面指示的实用性在繁忙时段大打折扣，虽然上址路面印有「祇往观塘 荔枝角 旺角」的字眼，但在早上车多挤塞、一车接一车的情况下，司机的视线极易被前车遮挡；加上现有的垂直路牌指示过于临近路口，令司机缺乏足够的反应与切线时间。

他建议短期权宜之计，可在分流前600米开始，于快线旁的路中石壆设置多个黄色临时指示牌，清楚列明「靠右线只准前往旺角、荔枝角及观塘」，让司机有心理准备及减速。而长远而言，可在屯门公路落斜往荃湾路及葵涌路口前，增建大型龙门架作提前指示。

有的士司机直言开通新单线行车桥，「开工时间都冇咁塞」，又认为当局增设道路标记及额外交通牌，指示尚算清晰。另一位的士司机赖先生亦认为，新启用的单线行车桥有助增加车流，改善附近一带的交通情况。

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