「韩国玩具」掩饰私烟分批来港 海关检近25万元货 拘厨师男

香港海关发现有不法份子在海外订购私烟，并以韩国入口玩具作掩饰，然后透过「蚂蚁搬家」方式分批将私烟偷运到港，再利用迷你仓单位收货。人员检获共值近25万元的私烟，拘捕一名负责收货的厨师。

香港海关机场科人员根据风险评估，于昨日（13日）在一批由韩国入口、报称玩具的邮件内，发现一批怀疑私烟。税收罪案调查科接手调查案件，当中按照邮件的资料显示，收货地点为粉岭一间迷你仓公司。人员随即进行监控递送行动，在迷你仓附近埋伏，并拘捕一名前来收货的本地男子。

被捕男子28岁，报称厨师，他在案中的角色是负责收取和运送私烟邮包。行动中海关在5个邮包内检获共5.52万支私烟，市值约24.8万元，应课税值约18.2万元。

调查显示，该批私烟分三次由韩国寄出，相信不法份子有计划透过分批在海外订购私烟，再以「蚂蚁搬家」方式将私烟偷运到港，并以迷你仓单位作收货地址。海关强调会继续追查私烟的来源及去向，不排除有更多人被捕。