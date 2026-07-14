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旺角星际MMA｜疑碰撞休班消防员妻被捕 黑衫男准保释候查

突发
更新时间：10:23 2026-07-14 HKT
发布时间：10:23 2026-07-14 HKT

上周六（11日）旺角星际城市商场内，有两对男女因碰撞问题发生争执，其间任职消防员的48岁戴绿帽中年男子，一度推撞黑衫情侣，而34岁黑衫男亦曾碰撞绿帽男的妻子，两人先后涉嫌普通袭击被警方拘捕。至今日（14日）早上，警方表示，该名34岁被捕男子已获准保释候查，须于8月上旬向警方报到。

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根据网上片段所见，现场是山东街47至51号中侨商业大厦星际城市1楼，当时商场人流较多，一对中年男女因身体碰撞问题，与黑衫情侣发生争执，其间戴绿帽的中年男子向黑衫情侣步步进逼，手指指喝斥对方，黑衫男亦向绿帽男道歉，惟绿帽男依然态度咄咄逼人，一度出手推撞黑衫男。

消防处证实片中的绿帽男子为消防处属员。据了解，48岁姓陈的绿帽男事后陪同46岁的妻子主动前往警署报案，并向警方交代事件及提供资料协助调查，之后被警方以涉嫌普通袭击拘捕，他亦已获准保释候查。其后警方经调查，于昨日（13日）在旺角拘捕片段中的34岁黑衫男子，怀疑他在事前曾与绿帽男的妻子发生碰撞，并引发后来的口角及推撞。

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