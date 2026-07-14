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荃湾路新行车桥半小时3宗意外酿1伤 网民：开通三日「无一日唔撞」

突发
更新时间：09:47 2026-07-14 HKT
发布时间：09:47 2026-07-14 HKT

荃湾路往九龙方向的新行车桥自周日（12日）开通，连续3日均发生交通意外。今日（14日）早上8时许，在半小时内更发生3宗车祸，共涉及最少7部车辆，1人受伤。有网民直指：「新路开左（咗）以黎（嚟）无一日唔撞。」

今早8时24分，两辆私家车在荃湾路往葵涌方向的快线相撞，其中一车冒烟，幸事件中无人受伤。相距约3分钟后，同一方向发生4车相撞意外，无人受伤。至8时30分再有车祸，涉及私家车失事，1人颈痛受伤。

本周日（12日）早上6时，连接荃湾路（往九龙方向）快线至葵涌道的新建行车桥，正式开通启用。路政署表示，新建行车桥启用后，连接葵青交汇处上斜路的一段荃湾路将由原来的「4线入3线出」提升至「4线入4线出」，沿葵青交汇处上斜路行驶的车辆可无须转线，直接前往葵涌道慢线。因此，新建行车桥的启用将大大改善葵青交汇处上斜入荃湾路的交通情况，纾缓附近一带交通压力。

政府发言人昨晚（13日）则表示，为配合荃湾路新行车桥开通，沿途已设置足够及清晰的交通标志及路面标记指导驾驶人士。而启用前已聘请独立顾问进行道路安全审查，确保道路设计及建造符合安全要求。发言人称，因应个别驾驶者未适应最新交通安排，路政署联同运输署已于荃湾路适当位置增加道路标记，及额外临时交通指示牌，并会持续审视最新交通情况作适时安排。
 

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