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火炭山尾街爆地下食水管 封路抢修巴士改道 水务署派水车供水

突发
更新时间：08:51 2026-07-14 HKT
发布时间：08:51 2026-07-14 HKT

今日（14日）清晨5时21分，火炭山尾街18至24号沙田商业中心对开有地底食水管爆裂，黄泥水涌出淹浸马路。警方接报到场，通知水务署派员到场关闭水掣，进行抢修。受事件影响，山尾街来回方向介乎穗丰里与桂地街之间的全线封闭。多条巴士线包括九巴81K、263B及280X号，须改道行驶。

fb马路的事 (即时交通资讯台)图片
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水务署在Facebook专页「滴惜仔」表示，就山尾街的水管渗漏事故，经了解后确认涉事水管为一条直径150毫米的食水供水管，用作供应食水予乐林路及乐莲径一带。该署正为受影响用户提供临时食水，包括安排至少4架水车并放置于屋苑附近，方便市民取水。受事故影响，山尾街须暂时封闭，以配合紧急水管维修工程。

署方又称，工程团队正全力进行水管维修，并会尽快完成有关的水管维修工程及恢复食水供应。该署已就事件与沙田民政事务处及当区区议员保持紧密联系，为受影响居民提供适切的协助。就事件为市民带来不便，署方表示抱歉。
 

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