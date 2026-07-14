Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

珍惜生命｜柴湾耀东邨8旬翁房内上吊 家人发现惜太迟

突发
更新时间：07:31 2026-07-14 HKT
发布时间：07:31 2026-07-14 HKT

柴湾发生上吊事件。今日（14日）凌晨约2时57分，警方接获一名姓胡（88岁）老翁的家人报案，指老翁在耀东邨耀富楼一单位房间内上吊。警方及消防接报到场，消防员将事主解下。老翁当时陷入昏迷，由救护车送往东区尤德夫人那打素医院抢救，其后证实不治。

警方经初步调查，相信事主以一条约一米长的布绳上吊，现场没有检获遗书，死因有待验尸后确定。

 

防止自杀求助热线：

 

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

最Hit
施南生离世｜徐克见传媒：她坚持到最后一刻 亲朋陪伴下离开 望大家将思念变成力量
03:12
施南生离世｜徐克见传媒：她坚持到最后一刻 亲朋陪伴下离开 望大家将思念变成力量
影视圈
7小时前
施南生今晚于养和医院离世 享寿75岁  电影工作室发声明因多重器官衰竭
施南生今晚于养和医院离世 享寿75岁  电影工作室发声明因多重器官衰竭
影视圈
8小时前
施南生离世丨金牌制片病逝 生前最后露面撑拐杖送别亡友 数月前于半山新居受访泄近况
施南生离世丨金牌制片病逝 生前最后露面撑拐杖送别亡友 数月前于半山新居受访泄近况
影视圈
8小时前
香港逐渐「内地化」？网民热议3大最似「小深圳」地区 新界这区击败上水夺冠：一出站好似去咗异世界
香港逐渐「内地化」？网民热议3大最似「小深圳」地区 新界这区击败上水夺冠：一出站好似去咗异世界
生活百科
15小时前
施南生离世｜英国留学贡献影圈半世纪  打造新艺城辉煌时代  精通多国语言出品《无间道》
施南生离世｜英国留学贡献影圈半世纪  打造新艺城辉煌时代  精通多国语言出品《无间道》
影视圈
8小时前
北上常客留港消费叹很不习惯！商场食肆欠一「免费服务」 网民反指：有常识都知道唔好立乱用
北上常客留港消费叹很不习惯！商场食肆欠一「免费服务」 网民反指：有常识都知道唔好立乱用
生活百科
18小时前
顾修全博士遗作书展慈善义卖 全数收益拨捐慈善基金推动本地义工项目发展及奖学金。
顾修全博士遗作书展慈善义卖 全数收益拨捐慈善基金推动本地义工项目发展及奖学金
影视圈
9小时前
施南生离世｜文体局局长罗淑佩深切哀悼 赞毕生奉献影视界 为港产片走向国际贡献良多
社会
5小时前
施南生离世｜与徐克曾是影坛神雕侠侣 2014年突然离婚传有第三者 被前夫封「最好的女人」
施南生离世｜与徐克曾是影坛神雕侠侣 2014年突然离婚传有第三者 被前夫封「最好的女人」
影视圈
8小时前
旺角星际MMA｜黑衫男同涉普通袭击被捕 疑事前曾与绿帽男妻子发生碰撞
突发
9小时前