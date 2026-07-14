珍惜生命｜柴湾耀东邨8旬翁房内上吊 家人发现惜太迟

柴湾发生上吊事件。今日（14日）凌晨约2时57分，警方接获一名姓胡（88岁）老翁的家人报案，指老翁在耀东邨耀富楼一单位房间内上吊。警方及消防接报到场，消防员将事主解下。老翁当时陷入昏迷，由救护车送往东区尤德夫人那打素医院抢救，其后证实不治。

警方经初步调查，相信事主以一条约一米长的布绳上吊，现场没有检获遗书，死因有待验尸后确定。

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