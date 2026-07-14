Save Lily｜父母指Danny精神欠佳面出红疹 疑年幼未能适应收容所生活

「Save Lily」事件再有新进展。被外界称为「非常父母」的曾先生及关小姐今日（14日）向《星岛头条》交代儿子Danny的最新情况，指早前与社工带Danny到母婴健康院检查 ，并向医生解释未为儿子注射疫苗原因。另外，他又指Danny的额头及眉宇间出现红疹及精神欠佳，认为他年幼未能适应收容所的生活。

曾先生及关小姐表示，上周一（6日）与社工带Danny到母婴健康院检查 ，并向医生解释虽疫苗疗法有可取之处，但也要承担一定风险，例如局部脓疡、腋下淋巴结炎 、骨髓炎甚至死亡等，故经过资料搜集及咨询中西医意见后，决定稍后再考虑注射疫苗的问题。

曾先生及关小姐的幼儿Danny，早前亦由法庭颁令交社署看管。资料图片

至上周三（8日），他们到收容所探视Danny，惟Danny健康仍然欠佳，头发比上次稀疏欠光泽，额头和眉宇间也开始出现红疹。曾先生指在45分钟的会面中，Danny大部份时间在睡觉，认为他年幼未能适应收容所的生活。

另外，曾先生及关小姐亦指他们已向联合国人权事务委员会（United Nations Human Rights Committee）投诉瑞典当局，在Lily保护令的司法程序中，侵害了他们受《公民及政治权利国际公约》（《公约》）保障的权利。

指先遣警务督察不建议将Lily与父母分离

Lily父母表示，投诉涉及《公约》第14条（公平审讯的权利）、第17条（家庭生活的权利）及第9条（免于任意羁留的权利）。父母指，瑞典行政法院指控他们拒绝为Lily办理出生登记，没有进行讨论。另外，芬兰社福局以他们为香港人为由拒绝Lily的出生登记、芬兰行政法院及芬兰最高行政法院拒绝受理他们的申诉，以及英国当局拒绝为Lily办理海外出生登记等情况。

非常父母早前到医院探望Danny情况。资料图片

父母又指，在保护令的审讯中，瑞典行政法院拒绝传召先遣警务督察Mark Hughes作证。其后，他们发现Mark Hughes早于Lily被社福局带走前一天（2023年12月5日），已评定Lily情况安全，并不建议将Lily与父母分离，但相关证据从未被行政法院讨论。

就第17条的家庭生活权利方面，Lily父母引用欧洲人权法院案例，指在施行保护令及接触禁令等严苛措施下，国家机关必须提交独立心理报告及进行聆讯，否则可能侵犯受保障的家庭生活权利。父母认为，在Lily的保护令及接触禁令司法程序中，瑞典行政法院完全信纳社福局的意见，没有按照国际人权法要求，保障Lily与父母的家庭生活权利。

「非常父母」早前到医院探望Danny情况。资料图片

质疑瑞典当局令Lily处于「任意羁留」状态

此外，父母亦指，自2023年12月15日及2024年3月1日行政法院确认Lily的保护令及接触禁令后，相关措施一直未获任何行政法院审核。他们认为，瑞典社福局一直以「行政考虑」方式安排Lily安置，而相关「行政考虑」不受法院管辖，令社福局拥有持续羁留Lily的权力。

父母又质疑，瑞典当局在终审判决后21个月，仍未执行Lily的遣返令，认为当局有意继续令Lily处于「任意羁留」状态。

Lily父母表示，他们除了向联合国人权事务委员会投诉外，亦已向瑞典议会监察专员（Parliamentary Ombudsman）投诉瑞典行政当局及司法当局侵害人权的情况。

对放幼儿Danny亦由社署看管，「非常父母」称无意上诉。资料图片