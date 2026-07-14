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珍惜生命｜乐华南邨57岁女子飞堕平台 当场不治

突发
更新时间：05:51 2026-07-14 HKT
发布时间：05:51 2026-07-14 HKT

秀茂坪发生堕楼事件。昨晚（13日）约9时29分，警方接获途人报案，指发现一名女子倒卧于乐华南邨敏华楼一个平台，怀疑有人从高处堕下。警方及救援人员接报到场，发现57岁姓周女子现场被证实死亡。警方经初步调查，相信事主由上址一条走廊堕下。

警方于现场没有检获遗书，事主死因有待验尸后确定。

 

防止自杀求助热线：

 

「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/

香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222

生命热线： 2382 0000

明爱向晴轩： 18288

明爱财困压力辅导热线: 3161 0102

社会福利署： 2343 2255

撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000

东华三院芷若园： 18281

医管局精神健康专线： 2466 7350

青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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