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海关油麻地捣破流动私烟售卖摊档 拘捕5人 检逾7.5万元货

突发
更新时间：00:45 2026-07-14 HKT
发布时间：00:45 2026-07-14 HKT

香港海关一连两日（12至13日）于油麻地上海街、庙街一带进行反私烟行动，成功捣破合共四个怀疑流动私烟售卖摊档，两日内合共检获约16,800支怀疑私烟，市值约7万5千元，应课税值约5万5千元，并拘捕两男三女本地人，年龄介乎32至75岁。

海关称，近日发现油麻地近庙街一带有怀疑贩卖私烟活动，遂展开连串侦查，锁定多个怀疑售卖私烟的摊档。海关继昨日下午拘捕并落案起诉一名71岁本地无业男子后，于今日下午，再于油麻地上海街及庙街一带埋伏，一举突击三个怀疑售卖私烟的流动摊档。行动中，再多拘捕四名本地人士，并检获合共10,500 支怀疑私烟，巿值约5万元，应课税值约3万5千元。五名涉案人士均报称无业，被捕时正在看档或售卖私烟，全部已被落案起诉。

海关指，一直有密切留意市面流动摊档售卖私烟的情况，并派员到不同地区巡查，一旦发现违法活动，便会采取执法行动。

香港海关强调，会继续以严厉执法回应私烟罪行，持续打击非法活勋。海关呼吁市民切勿购买来历不明的私烟，亦不应参与任何买卖私的活动。根据《应课税品条例》，任何人若处理、管有、售卖或购买私烟即属违法，一经定罪，最高可被判罚款二百万元及监禁七年。

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