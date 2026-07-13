警冚深水埗钓鱼机赌场 3男女被捕包括一通缉犯 

深水埗警区特别职务队第二队人员根据线报及经深入调查后，今日（13日）展开代号「雷霆2026」（THUNDERBOLT 2026）暨「风盾」（WINDSHIELD）、「雀鹰」（CROWBEAK）及「捍卫者」（TAILBACKER）的执法行动，于下午突击搜查南昌街一单位，捣破一个怀疑非法钓鱼机赌场。



行动中，人员在该单位内拘捕一名35岁姓梁本地女子，涉嫌「管理赌博场所」、「管有危险药物」及「未能出示身份证明文件」；一名38岁姓李本地男子及一名25岁外籍男子，涉嫌「在赌博场所内赌博」。经调查后，人员亦发现该名被捕女子为通缉人士。所有被捕人现正被扣留调查。



人员在该单位内检获3部钓鱼机、一批赌具、小量赌款、18粒怀疑含有液态依托咪酯的烟弹及约小量怀疑可卡因。检获的毒品总市值约6000元。

行动中，警方拘捕3人。警方提供