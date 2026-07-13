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旺角星际MMA｜黑衫男同涉普通袭击被捕 疑事前曾与绿帽男妻子发生碰撞

突发
更新时间：21:49 2026-07-13 HKT
发布时间：21:49 2026-07-13 HKT

旺角星际城市上周六（11日）一对中年男女因碰撞问题，与另一对黑衫情侣发生争执，其间一名戴绿帽的中年男子情绪激动，大声喝斥并推撞对方，涉事影片在网上疯传，其后消防处证实片中的绿帽男子为消防处属员。据了解，警方经调查后今日（13日）拘捕涉案的黑衫男子涉嫌普通袭击。

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根据网上片段所见，现场是山东街47至51号中侨商业大厦星际城市1楼，当时商场人流较多，一对中年男女因身体碰撞问题，与黑衫情侣发生争执，其间戴绿帽的中年男子向黑衫情侣步步进逼，手指指喝斥对方，黑衫男亦向绿帽男道歉，惟绿帽男依然态度咄咄逼人，一度出手推撞黑衫男。

据了解，绿帽男事后陪同妻子主动前往警署报案，并向警方交代事件及提供资料协助调查，之后被警方以涉嫌普通袭击拘捕。其后，警方经调查后，至今日（13日）拘捕片段中的黑衫男子，怀疑他案发前曾与绿帽男的妻子发生碰撞，并引发后来口角及推撞。

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