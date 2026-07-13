长沙湾清丽苑单位变制毒工场 警检300万货及仿制手枪 拘3大学生及17岁咖啡师

长沙湾清丽苑一单位被4名男女用作制毒工场，警方接获线报，检获一批约值300万元的毒品以及一把仿制手枪。警方指，4名被捕男女中，有一名年仅17岁的咖啡师，其余3人为大学生，相信他们挑选人口稠密的住宅大厦作制毒中心，企图利用密集的人流作掩饰。

警方根据线报及深入调查，今日（13日）下午突击搜查长沙湾清丽苑丽康阁一个住宅单位，检获约1公斤粉状依托咪酯、25支可供制作液态依托咪酯烟弹的化学原材料及香味剂、超过10000粒可制作依托咪酯的烟弹空壳、约300粒依托咪酯烟弹制成品、240克怀疑氯胺酮及一批毒品包装工具，市值约为300万港元。另外，警方于单位内检获1支仿制手枪及3个空弹夹。

行动中，警方拘捕2男2女，年龄介乎17至21岁，他们现正被扣留，案件交由深水埗重案组第三队调查，不排除更多人被捕。据了解，被捕的17岁少女为咖啡师，而其余3名男女则为大学生。

深水埗警区助理警区行动主任高级督察黄宝民指，涉事住宅单位被租用作制毒工场大约2个月，相信制毒集团企图利用人流密集为掩饰，以便躲避警方的调查。