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东涌工人猝死｜房屋署：死者为分判商杂项工人 午饭休息后为桩帽进行工程

突发
更新时间：19:10 2026-07-13 HKT
发布时间：19:10 2026-07-13 HKT

一名62岁姓李男工人今日（13日）于东涌一个地盘内晕倒，送院抢救后不治。房屋署表示事发地点位于东涌第133B区公营房屋发展地基地盘，当时工人正为桩帽进行工程，又指非常关注今次事故，对工友的离世深感难过，并向死者家属致以深切慰问。

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房屋署表示，工人为地盘分判商的杂项工人，事发前并无不适情况，当时工人在下午1时午饭休息完后再出外工作，并为桩帽进行工程，约在下午1时20分，突然不适晕倒，不省人事。当时现场的施工情况正常，并未有任何意外事故。事件发生后，地盘人员已即时召唤救护车，将工友送院，可惜工友其后到达医院急救后，证实不治。

已要求承建商提交详细调查报告

房委会一向不遗余力保障工人在工作期间的职业安全与健康。在此工程项目中，已实施多项措施，以缓解工人在酷热环境下工作，例如设置空调休息室、提供电风扇、瓶装饮用水、遮阳伞及遮蔽设施等装备。承建商在地盘亦设立关爱站，为工人提供简单的身体检查，从而提升他们对自身健康状况的关注意识。

房屋署续指，虽然事件并无明显的工伤意外迹象，已要求承建商提交详细的调查报告，并加强安全与健康管理措施，以防类似事故再次发生。同时，房屋署亦要求承建商向涉事工友的家属提供一切必要的协助。

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