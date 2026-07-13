旺角绿帽男推撞情侣｜消防处证被捕人为休班消防员：若违反纪律定必严肃处理

旺角星际城市上周六（11日）一对中年男女因碰撞问题，与另一对黑衫情侣发生争执，其间一名戴绿帽的中年男子情绪激动，大声喝斥并推撞对方，涉事影片在网上疯传。消防处回复《星岛头条》证实，片中的绿帽男子为消防处属员，重申处方一直非常重视属员的个人操守及纪律，若证实有属员涉及违反纪律或不当行为，定必严肃处理，并按既定程序采取适当的跟进行动。

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消防处表示，据了解该属员休班期间与其妻子行经涉事地点时，疑因妻子被一名男子触碰，继而与对方发生争执。事后，该属员陪同妻子主动前往警署报案，并向警方交代事件及提供资料协助调查。该属员因涉嫌干犯刑事案件被捕，警方已对案件展开调查。

事发于上周六傍晚6时许，现场是山东街47至51号中侨商业大厦星际城市1楼。当时商场人流较多，一对中年男女因身体碰撞问题，与黑衫情侣发生争执。网上疯传涉事影片，所见双方在扶手电梯出入口位置口角。其间紫衫中年女子声称：「我无逼到㖞！咁你唔让我先？」戴绿帽的中年男子则向黑衫情侣步步进逼，手指指喝斥对方：「人多梗系逼㗎啦！你做咩撞返转头先！」、「你做咩撞返转头先！我想问吓你！」

黑衫情侣被逼得不断后退，男方更以身体护着女友，女友被吓到尖叫。此时黑衫情侣亦希望息事宁人，男方向绿帽男说「对唔住」道歉，惟绿帽男依然态度咄咄逼人，更出手推撞黑衫男，并喝骂：「对唔住就走啦！𨅬啦！」黑衫男的女友再被吓得尖叫。其后绿帽男撞开黑衫男，呼喝对方：「走！」紫衫女在绿帽男身后亦附和，喝道：「走啦！」黑衫情侣于是转身离开。