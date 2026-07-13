珍惜生命｜薄扶林坟场骨库女子堕楼亡 警查身份
更新时间：16:40 2026-07-13 HKT
发布时间：16:14 2026-07-13 HKT
发布时间：16:14 2026-07-13 HKT
今日（13日）下午3时许，警方接获报案，指一名40多岁女子倒卧薄扶林金粟街及域多利道交界的地上，奄奄一息，怀疑她从香港华人基督教联会薄扶林坟场第11号骨库的高处堕下。救援人员接报到场，经检查后证实她当场死亡，警方正调查女子的身份及其堕楼原因。
防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service
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