珍惜生命｜薄扶林坟场骨库休班女警堕楼亡 警方：深表难过

今日（13日）下午3时许，警方接获报案，指一名39岁姓陈女子倒卧薄扶林金粟街及域多利道交界的地上，奄奄一息，怀疑她从香港华人基督教联会薄扶林坟场第11号骨库的高处堕下。救援人员接报到场，经检查后证实她当场死亡，警方于现场没有检获遗书，其死因有待验尸后确定。

现场消息指，死者是一名休班女警，为督察级人员，生前患有产后抑郁。

警方对一名警务人员离世深表难过，指已向相关人员的家人表达深切慰问，并会与他们保持紧密联络，提供一切适切的协助。

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