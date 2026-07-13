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珍惜生命｜薄扶林坟场骨库休班女警堕楼亡 警方：深表难过

突发
更新时间：23:39 2026-07-13 HKT
发布时间：16:14 2026-07-13 HKT

今日（13日）下午3时许，警方接获报案，指一名39岁姓陈女子倒卧薄扶林金粟街及域多利道交界的地上，奄奄一息，怀疑她从香港华人基督教联会薄扶林坟场第11号骨库的高处堕下。救援人员接报到场，经检查后证实她当场死亡，警方于现场没有检获遗书，其死因有待验尸后确定。

现场消息指，死者是一名休班女警，为督察级人员，生前患有产后抑郁。

警方对一名警务人员离世深表难过，指已向相关人员的家人表达深切慰问，并会与他们保持紧密联络，提供一切适切的协助。

防止自杀求助热线：
「情绪通」精神健康支援热线：18111；网址：https://www.shallwetalk.hk/zh/
香港撒玛利亚防止自杀会： 2389 2222
生命热线： 2382 0000
明爱向晴轩： 18288
明爱财困压力辅导热线: 3161 0102
社会福利署： 2343 2255
撒玛利亚会热线(多种语言)： 2896 0000
东华三院芷若园： 18281
医管局精神健康专线： 2466 7350
青少年情绪健康网上支援服务「Open 噏」：https://www.openup.hk/service

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