深水埗特卖场职员街头捉贼 涉箍颈查身份证惹执法争议

今日（13日）社交平台流传一段影片，显示一名深水埗特卖场的男职员，在福华街街头截停一名疑在店内盗窃的南亚裔男子。其间他向南亚汉箍颈，并一度用对讲机天线抵着对方的脸部和胸口，更强逼对方出示身份证明文件。男职员的手法惹来网民热议，质疑他毋须箍颈，而他亦非执法人员，无权要求对方出示身份证明文件。

片段在社交平台Threads流出，片段长约58秒，但未有列明拍摄的日期和时间。片段甫开始，即见一名身穿灰衫的特卖场男职员，在街头截获一名身穿白衫的南亚裔男子，两人前方地上放满多件相信属于特卖场的商品，相信有人在店舖盗窃。现场还有至少两名身穿黄色、印有「电子特卖场」背心的男子，在灰衫男职员的身旁。

灰衫男职员用右臂向南亚裔男子箍颈，又先后用手中对讲机天线抵着对方的脸颊及胸口，大兴问罪之师。其间他不时以粗言秽语喝骂南亚汉，之后更逼使对方出示身份证明文件。只见南亚汉无奈从银包掏出一张「行街纸」，灰衫男职员随即向在旁同事说：「Form 8（行街纸）嚟㗎，难民嚟㗎！」

此时，灰衫男职员喝令南亚汉「Stay here」，指示对方留在原地，并检查其证件。随后他又着对方出示金钱，「show me money, money, show!」，并伸手按着对方胸口，以防对方逃去。片段至此完结。

翻查资料，现时没有法例容许市民在捉贼后，有权要求贼人出示身份证明文件。查阅身份证明文件是警员或入境处人员等执法人员的专有权力。市民强行要求疑犯出示证件，或会引起执法越权及私隐争议。市民捉到疑犯后，应立即报警交由警方处理，并由警方执行查阅身份证的程序。